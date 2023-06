L’émission de télévision Anupamaa a gardé le public collé aux écrans. Dirigé par Rupali Ganguly, Anupamaa dirige les charts TRP et comment. C’est depuis longtemps une émission numéro un. Cependant, ces derniers temps, l’émission a fait la une des journaux pour différentes raisons. Paras Kalnawat, qui a joué le rôle de Samar dans la série, a affirmé que de nombreuses personnes souhaitaient quitter la série. Il a également parlé de l’environnement « chaotique » sur les plateaux. Après cela, beaucoup ont aimé Nidhi Shah et ont parlé de la même chose et ont nié les affirmations de Paras Kalnawat. Muskan Bamne, qui joue Pakhi, a également récemment commenté la même chose et a déclaré: « Chacun à soi ». La remarque est devenue virale mais maintenant elle a clarifié.

Muskan Bamne appelle Paras Kalnawat un bon ami

Dans une interview avec Etimes, Muskan Bamne a déclaré qu’elle avait été mal citée et que Paras Kalnawat était une bonne amie. Au portail, elle a dit qu’elle n’avait pas été confrontée à un incident à travers lequel elle peut décrire l’environnement sur les plateaux comme toxique. Elle a plutôt dit qu’elle était la plus jeune du plateau et que tout le monde la traitait comme une gamine. Parlant de son interview, elle a dit qu’elle avait été mal citée et que cela la décrivait sous un jour négatif. Mushkan a déclaré qu’elle n’avait rien dit de négatif et a également mentionné que Paras Kalnawat avait réagi à ses remarques. Elle a dit que cela créait des problèmes entre eux. Elle a terminé en disant qu’elle ne poignardait personne et que Paras était une bonne amie.

Plus tôt, Paras Kalnawat avait affirmé que 80% des gens voulaient quitter la vedette de Rupali Ganguly, Anupamaa. Il a également parlé de combats sur les plateaux. Ashish Mehmotra a réagi à ses commentaires et a déclaré qu’il trouvait les remarques drôles. Plus tard, Paras a réagi à la même chose et a déclaré qu’il avait des captures d’écran de messages de personnes pour prouver son affirmation.

Pourquoi Paras Kalnawat est-il parti ?

Paras Kalnawat avait l’habitude de jouer Samar dans la série, cependant, il a soudainement marqué sa sortie. Il a ensuite participé à Jhalak Dikhhla Jaa 10 mais sa sortie d’Anupamaa n’a pas été facile. Une controverse a suivi car il était allégué que son contrat avait été résilié.