Anupamaa : Maya supplie Anu de la laisser seule avec Anuj ; les fans en colère veulent qu’Anuj intente une action en justice pour se débarrasser de cette « femme obsessionnelle »

Maya (Chhavi Pandey) est devenue effrénée et son amour pour Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) s’aggrave jour après jour et dans le dernier épisode, une fois de plus, le paagalpan de Maya était à la hauteur, Anupamaa (Rupali Ganguly) a magnifiquement joué à l’annonce d’elle devenant l’héritier de Gurukul par Gurumaa (Apara Mehta) lors de la conférence de presse, Anuj atteint la conférence de presse et admire sa femme comme jamais auparavant et cela laisse Maya brûler aussi nette et elle atteint le lieu pour ne créer que du chahut lors de l’événement. Maya supplie Anupamaa de la laisser seule, elle et Anuj, car elle dit qu’elle a tout et qu’elle ne reste qu’avec lui et Choti Anu.

Guru Maa est également extrêmement déçue par Anupamaa après que Maya ait créé un chahut et demande à Anu de ne pas revenir sur sa décision et de se concentrer uniquement sur le fait d’aller en Amérique.

Un mari émerveillé qui aime immensément sa femme et est fier d’elle .?? La plus grande pom-pom girl de #Anupamaa ??#AnujKapadiaChokra pagal thai gayo ??? pic.twitter.com/i1LM6WUvXu Soyez positif (@vibha510) 16 juin 2023

Aaj je veux dire « kis mitti ki bani Ho yaar kis mitti ki » #Anupamaa votre mari ne pouvait pas tolérer que vous alliez voir vos propres enfants, il se méfiait de vous, comment vous pouvez être si tolérable envers quelqu’un comme M N le comprends toujours ?? voir M toucher ton mari tout le temps #AnujKapadia pic.twitter.com/QjpEJNx9lu Priyanka Sharma (@Priyankrajeev) 16 juin 2023

#Anupamaa nd #AnujKapadia nevr a giflé TrashRaj ou lui a envoyé 2 prisons même s’il s’est mal comporté et a créé des problèmes dans leur vie car il est SH bacchon key accha pita … alors s’il vous plaît, n’attendez pas notre bolu #MaAn va gifler la mère biologique de Choti, Maya, et lui envoyer 2 asiles qui rendra Choti triste? pic.twitter.com/Tadk37Q5Od ?????? ?????? (@reddyshree_) 16 juin 2023

Alors que les téléspectateurs partagent leurs opinions sur le fait que Maya creuse sa propre tombe car il y avait beaucoup de médias présents sur les lieux et ils vont certainement ruiner son image, ce qui l’affectera plus tard lorsqu’elle obtiendra la garde légale de Choti Anu, pour l’instant en la prochaine promo, nous voyons Anuj atteindre à nouveau Anupamaa et lui demander si la décision de prendre la responsabilité de Maya était correcte, sinon, tandis qu’Anu l’ignore et s’éloigne. Est-ce la fin de MaAn ?