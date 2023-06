Anupamaa a tout oublié pendant un moment et profite du mariage de son fils bien-aimé Samar, mais voici la partie la plus difficile du mariage où Anu doit entrer dans le manoir de Kapadia sur lequel est écrit le tableau d’Anupamaa Sadan, mais Anuj lui donne le courage de faire ce pas vers leur nid d’amour et pleuvoir des fleurs pour l’accueillir et lui assurer que cette maison et lui n’appartiennent qu’à elle pour toujours et à jamais, tandis que Maya, qui a décidé de rester calme et de conquérir Anuj avec amour et non sa folie, se moque d’Anupamaa sur son mauvais destin, disant que malgré tout, elle l’a perdu et qu’aujourd’hui elle entre dans sa propre maison en tant qu’invitée.

Anupamaa lui répond que la seule bonne chose à propos du destin est qu’il change, et maintenant les fans de MaAn ressentent et manifestent qu’une fois qu’Anupamaa est entrée dans le manoir Kapadia, elle ne devrait pas reculer, et cela pourrait être le nouveau départ pour eux.

Elle dit, elle souffre, elle est hésitante, nerveuse….. & Cet homme sourit ? comme jasay #Anu bht Khushi ki bat bol rahe hai Je n’ai pas compris pourquoi il n’a pas ressenti sa douleur ??#Anupamaa #Anujkapadiya pic.twitter.com/PvjRQiChSg Sadia_Rups (@Sadia_Rups) 4 juin 2023

La façon dont elle essayait de RASSEMBLER la force et d’être NORMALE était déchirante ? pourquoi elle est si innocente ?? #Anupamaa les gestes les frissons les flashbacks #RupaliGanguli #RupaliGanguly tu étais ? ? pic.twitter.com/RJK76rplAO Priyanka Sharma (@Priyankrajeev) 4 juin 2023

Regardé #Anupamaa après des âges. D’une manière ou d’une autre, les écrivains ont le sentiment de s’agripper à des pailles. Plus rien n’avait de sens. Quand #AnujKapadia et qu’elle s’aime et qu’il n’y a pas de malentendus, pourquoi n’est-elle toujours pas en sécurité avec Maya ? Pourquoi ne peut-elle pas aller à l’étranger en tant que sa femme ? Pourquoi ce drame dosti? Shruti Ganapathy (@shrattila) 4 juin 2023

Maintenant, il sera intéressant de voir si tout se déroule dans cette maison et Maya est exposée avec Barkha et Vanraj, Anuj et Anupamaa se réconcilient et vivent à nouveau avec leur fille bien-aimée Choti Anu, tandis que le point culminant de l’épisode d’aujourd’hui était la danse d’Anuj et Anupamaa au mariage de Samar et Dimpy, et les fans ne peuvent pas surmonter leur chimie.