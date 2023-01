Anupamaa MAJOR TWIST: Vanraj se sent comme un perdant complet car il doit vendre l’or de Baa; Anu-Anuj passe du temps de qualité

L’émission télévisée Anupamaa est désormais connue de tous. Rupali Ganguly joue le rôle principal tandis que Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey sont dans les seconds rôles. La chimie entre Anupamaa et Anuj Kapadia jouée par Gaurav Khanna est appréciée de tous. Sudhanshu Pande joue Vanraj, l’ex-mari d’Anupamaa. Maintenant, alors qu’Anupamaa se concentre sur sa vie avec Anuj Kapadia, Vanraj a du mal à s’occuper de son Shah parivaar.

Vanraj se sent horriblement mal; Rupali Ganguly alias Anu- Gaurav Khanna alias Anuj ont leurs doux moments.

Dans les prochains épisodes, nous verrons Vanraj se sentir complètement perdant. Son fils Toshu a des problèmes financiers et les Shahs doivent vendre l’or de Baa pour l’aider à s’en sortir. Vanraj se sent émotionnellement déprimé car il est incapable de prendre soin de sa famille. D’autre part, Anupamaa a décidé de se concentrer maintenant sur sa vie avec Anuj et leur fille adoptive chhoti Anu. Ils passent du temps de qualité avec chhoti Anu et renforcent leur lien. Baa vient la voir en disant qu’elle n’est pas une bonne mère car elle n’aide pas son fils Toshu. Cependant, Anupamaa le lui rend. Baa maudit Anupamaa qu’elle n’aura pas une vie heureuse avec sa famille.

Le spectacle d’Anupmaa est en tête des charts TRP depuis longtemps maintenant et tout ce drame qui se déroule entre Shahs et Kapadias garde le public accroché. Alors que d’autres émissions comme Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et bien d’autres font de leur mieux pour battre Anupamaa dans les charts TRP, mais en vain. Voyons ce qui se passera ensuite à Anupamaa. Le spectacle deviendra-t-il plus intéressant ? Attendez et regardez !