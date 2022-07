Anupamaa MAJOR TWIST: Vanraj se moque d’Anu sur ses responsabilités envers les enfants; Toshu mécontente de sa décision d’adopter chhoti Anu

Anupamaa est actuellement présentée comme la meilleure émission de la télévision indienne actuellement. Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres sont devenus assez populaires grâce au spectacle. Anu et Anuj Kapadia sont mariés et maintenant ils ont même adopté une fille. Ils l’ont nommée Anu. Alors qu’ils sont aux anges avec cette nouvelle entrée dans leur vie, Shahs et Kapadias ont de sérieux problèmes. Vanraj, Baa et d’autres ont éduqué Anupamaa sur sa décision d’adopter une fille.

Les rebondissements à venir à Anupamaa

Dans le prochain épisode de l’émission mettant en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, nous verrons que Kinjal insisterait pour qu’elle passe son test d’échographie uniquement avec Anupamaa. C’est alors que Vanraj intervient pour narguer Anupamaa. Il l’interrogerait sur la façon dont elle va gérer les responsabilités d’une fille et d’un petit-enfant. Il interroge également Kinjal pour savoir si Anupamaa prendra du temps pour son bébé, la laissant dans le doute.

D’un autre côté, Toshu sera également contrarié par Anupamaa. Il dirait qu’il ne soutient pas sa décision d’adopter un enfant. Il dit qu’il va être lui-même père et qu’il n’a pas le temps de s’occuper d’une sœur. Cependant, Pakhi et Samar seraient en faveur d’Anupamaa.

Voici comment les internautes ont réagi à tout le drame

Alors que le précap arrive sur Internet, les internautes sont mécontents du fait que Vanraj stresse Kinjal avec de telles questions.

Mais il ne réalise jamais que cela retombe en lui seul, s’il stresse Kinjal, cela affectera son petit-fils, dans une tentative de culpabiliser Anu ou d’empoisonner l’esprit des autres, il finit par rendre Anu plus fort et creuse sa propre tombe comme jamais.#Anupamaa https://t.co/mlK6CnVk8B ?Shweta? (@ SSA110205) 18 juillet 2022

Je me demande quel drame surgira quand Anupamaa tombera enceinte très bon exemple pour la société que la façon dont un mari idéal prend soin de la femme enceinte et de la grossesse à un âge avancé, ce qui est possible à cette époque avancée, un indice a été donné le jour férié #Anupamaa CHAARMED ONE (@ChaarmedO) 18 juillet 2022

