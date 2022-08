Anupamaa MAJOR Twist : Anuj sortira du coma et dévoilera la vérité ; coup dur pour Barkha et Ankush

Rupali Ganguly et Gaurav Khannale spectacle AnupamaLe titre actuel de a attiré l’attention de tous. Il y a quelques jours, Anuj (Gaurav Khanna) et Vanraj (Sudhanshu Pandey) ont eu un accident et sont tombés d’une montagne. Pendant que Vanraj récupérait, Anuj est tombé dans le coma. Après avoir parlé au médecin, Anupamaa ramène Anuj à la maison, et tout le monde se prépare à célébrer l’anniversaire de Janmashtami et Anuj (selon Tithi). Mais, Barkha et Ankush ont d’autres plans. Ils veulent jeter Anu et Choti Anu hors de la maison et l’accusent d’avoir tenté de tuer Anuj avec l’aide de Vanraj.

Anupamaa fait toujours la une des journaux télévisés. Récemment, Star Plus a partagé une promo du prochain épisode dans lequel Barkha et Anu ont un gros combat. À la fin de la promo, nous voyons Anuj parler et dire : “Sach kya hai, main jaanta hu”. Découvrez la promo ci-dessous

Guzarte waqt ke saath, kya behtar ho rahe hain Anuj ke halaat ? Kya Janmashtami par khud Anuj kholenge us haadse ka raaz ? Dekhiye,#Anupamakal raat 10 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par.@ sudhanshu1974 @TheRupali @iamgauravkhanna @aneri_vajani pic.twitter.com/W5rAfxxznL StarPlus (@StarPlus) 23 août 2022

Eh bien, il sera intéressant de voir quels rebondissements les créateurs auront dans les prochains épisodes.

Le public n’était pas satisfait des morceaux que les créateurs montraient au cours des dernières semaines. Cependant, maintenant encore, le spectacle devient intéressant et les téléspectateurs sont intrigués de savoir ce qui va se passer ensuite.

Il y a quelques semaines, Anupamaa était également dans les nouvelles pour la mauvaise raison en raison de l’éviction de Paras Kalnawat de l’émission. Paras a joué le rôle de Samar dans l’émission, et comme il voulait participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10, les créateurs d’Anupamaa ont résilié son contrat. Paras en avait parlé dans plusieurs interviews et avait fait des révélations choquantes sur la série et ses co-stars.