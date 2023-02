Anupamaa: les tendances “Heartthrob Gaurav Khanna” à pleine puissance alors que le talent d’Anuj Kapadia impressionne tout le monde [VIEW TWEETS]

Tous les personnages de la série télévisée Anupama sont assez célèbres. Mais Rupali Ganguly joue le personnage central et est aimé de tous, des stars comme Gaurav Khanna et d’autres ont un nombre égal de fans. Gaurav Khanna essaie le rôle d’Anuj Kapadia dans le spectacle. Il est le mari d’Anupamaa et ils sont connus ensemble sous le nom de MaAn. Il est ce mari idéal qui est attentionné, aimant et compréhensif. Il soutient toujours Anupamaa dans chaque décision qu’elle prend. Il l’aide également à comprendre le bien ou le mal. Eh bien, avec tout cela, il avait définitivement trouvé des fans ardents qui le suivaient. Après l’épisode de dhamakedaar d’hier, beaucoup de ses fans se sont rendus sur Twitter pour lui verser de l’amour.

Entertainment News : Les fans de Gaurav Khanna sont amoureux de lui

“Heartthrob Gaurav Khanna” est à la mode sur Twitter avec toute sa puissance. Certains fans ne peuvent tout simplement pas surmonter le talent qu’il possède. Certains de ses fans bave devant sa beauté.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Eh bien, en effet, il est l’idole de la terre de Telly. La piste actuelle d’Anupamaa a des Shahs qui ont du mal à prendre soin de Toshu qui est alité. Baa demande à Anupamaa de venir chez Shah et cela conduit à un autre drame.