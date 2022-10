Anupamaa : Les internautes sont très déçus de trop se focaliser sur les Shahs ; dire: ‘Le spectacle était tellement mieux quand MaAn n’était pas marié’

L’émission télévisée Anupamaa règne depuis longtemps sur les charts TRP. Il met en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey dans le rôle principal. Cependant, l’histoire actuelle parle de problèmes dans le mariage de Toshu et Kinjal. Toshu l’a trompée et maintenant Kinjal a déménagé chez Anupamaa et Gaurav Khanna. Dans chaque épisode, il est montré que les Shahs ont des problèmes et Anupamaa résout leurs problèmes. Mais qu’en est-il des Kapadias ? Les internautes sont maintenant mécontents que les fabricants se concentrent trop sur la famille Shah et que les Kapadias soient mis à l’écart.

Sur Twitter, tous les fans de MaAn sont en colère car il n’y a pratiquement pas de bons moments partagés par Anuj Kapadia et Anupamaa. Les fans pensent donc que tout allait bien quand ils n’étaient pas mariés, car les fans ont pu les voir ensemble plus souvent.

Découvrez les tweets ci-dessous :

#Anupamaa Anupamaa peut-il tomber malade pendant quelques jours ? Anupamaa peut-elle supplier Anuj de l’emmener loin pendant quelques jours ? Anuj peut-il pour une fois appliquer le haaq complet sur Anupamaa ? Vous n’avez pas à être méchant, mais vous pouvez parfois être égoïste ???? Jay (@Jay03071980) 8 octobre 2022

Pas de sacchi indirect ou quoi que ce soit, mais, dans #anupamaa, la question n’est pas shahs. Le problème vient des pistes Anu se trouve plus dans SH que dans la sienne. Aucun développement personnel ou professionnel n’a eu lieu. Et même avec Shahs, tous les morceaux sont à moitié cuits. Rien n’a bougé DU TOUT Étranger connu (@aknownstranger_) 7 octobre 2022

Les acteurs de Shah Parivar qui jouent les personnages de Vee ?, Baa, Bapuji, Toshu, Pakhi peuvent-ils faire une petite pause afin que nous puissions obtenir #MaAn ? & Piste centrée sur Kapadias. J’adore MaAn VS xtra Kapadia coz Shahs r bcmg ennuyeux nw? Il manque ces #Anupamaa &#AnujKapadia des moments??? https://t.co/rftMViE20v ?????? ???? ? (@reddyshree_) 8 octobre 2022

Anuj Kapadia n’est pas la thérapeute d’Anupama Kapadia qu’elle vient chaque semaine décharger de tous ses soucis, obtient un peu de répit et reprend sa vie jusqu’au prochain rendez-vous. C’est son mari, ils ont une famille à eux, c’est ridicule à quel point vous les ignorez.#anupamaa Mme K (@sunshinexgirl03) 7 octobre 2022

Le spectacle était tellement mieux quand MaAn n’était pas mariée, voilà je l’ai dit. Il est clair que vous ne semblez plus avoir d’intrigue décente dans votre tête, pourquoi ne terminez-vous pas la série au lieu d’infliger toute cette torture aux téléspectateurs ? Chaque piste est à moitié cuite et inutile.#anupamaa #maan Mme K (@sunshinexgirl03) 7 octobre 2022

Maintenant, nous devrons tous attendre et regarder s’il y a un changement dans la piste d’Anupamaa.