Anupamaa : les fans s’en prennent aux créateurs pour avoir obligé Anu à quitter la maison d’Anuj ; claque Malti Devi pour être si contrôlant

Anupamaa : Anu a quitté la maison Kapadia qui s’appelle Anupamaa Sadan, et le jour où elle est entrée dans la maison pour le mariage de Samar et Dimple, les fans étaient ravis, et beaucoup pensaient que Maya serait exposée et que MaAn se réunirait pour toujours, mais rien de tout cela arrivé, et Anu a quitté la maison. La façon dont Anuj a dit au revoir à son Anu était déchirante, et en ce moment, les fans s’en prennent aux créateurs pour avoir prolongé leur piste de séparation, et ils veulent que les créateurs y mettent fin maintenant. Dans la promo à venir, nous voyons comment Anuj manque le moment de capot qu’il a passé avec Anu lors du mariage de Sample et appelle Anu pour la rencontrer le lendemain, et ils se comportent comme des tourtereaux. Dans la deuxième partie, Malti Devi appelle Anu pour assister à la conférence de presse et Baa lui demande d’atteindre la maison du Shah à 9 heures du matin pour le premier pooja de Samar et Dimple après leur mariage.

On ne peut pas rendre tout le monde heureux et satisfaire tout le monde1. Il s’agit de ce qui est le plus important à ce moment-là. Fixer des priorités a toujours été son problème. C’est la même situation lorsqu’elle doit PRIORISER la priorité. Quel serait #Anupamaa décider,& comment exécuterait-elle cela ? pic.twitter.com/sYZb6p3BIr Soyez positif (@vibha510) 11 juin 2023

Vous n’avez jamais été amoureux jusqu’à ce que vous les aimiez suffisamment pour les laisser partir #anujkapadia accrochez-vous suffisamment à l’AMOUR ! #maAn sont uniques ?? tout simplement génial #anupamaa pic.twitter.com/mkUTJpghIo Khadija (@KhadzRangwala) 11 juin 2023

Anupamaa est dans un dilemme car elle ne sait pas quoi faire et les fans claquent Malti Devi Aka contrôle apparemment Anupamaa car elle craint qu’Anuj soit son barrage routier et ne la laisse pas voler pour réaliser ses rêves et les fans sont mécontents et en colère contre Malti Devi étant si égoïste et ils pensaient qu’elle était la mère biologique d’Anuj et qu’elle pourrait les réconcilier, mais son personnage est totalement opposé et ils se demandent si elle se joindra à Maya pour les séparer pour toujours car elle veut qu’Anupamaa prenne en charge son Gurukul et allez en Amérique en laissant tout derrière vous, y compris Anuj. Mais ce titre est désapprouvé par les fans, les makers vont-ils changer d’avis ?