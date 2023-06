Anupamaa : Les fans s’en prennent à Anu pour avoir IGNORÉ Anuj après qu’il ait avoué ses sentiments ; l’appelle « ingrate et égoïste »

Anupamaa (Rupali Ganguly) est prête à s’envoler pour l’Amérique et enfin vivre ses rêves après que Gurumaa (Apara Mehta) lui ait donné toutes les responsabilités pour prendre le contrôle de Gurukul. Dans le dernier épisode, nous voyons Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) applaudir Anupamaa et être extrêmement heureux de toutes nos réalisations, mais d’une manière ou d’une autre, elle lui manque et a peur de la perdre, surtout lorsque Guru Maa annonce qu’après six jours, Anu voyagera en Amérique et restera avec eux au Gurukul pour toujours. Anuj est agité, et il va rencontrer Anu et lui avoue ses sentiments, auxquels un Anupamaa hésitant ignore tout et l’interroge sur le but de la discussion.

Dans la dernière promo, Anuj demande à Anupamaa s’il a raison d’assumer la responsabilité de Maya, et alors qu’il essaie de lui parler, elle s’en va, lui disant que ce n’est pas important et qu’ils ne devraient pas en discuter. Anuj a le cœur brisé et dit à Anu qu’avant de partir pour l’Amérique, elle devrait au moins venir le rencontrer pour une fois.