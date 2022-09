Anupamaa : les fans ÉTONNÉS par les performances de Gaurav Khanna alias Anuj et Aashish Mehrotra alias Toshu ; apprécier les moments subtils de MaAn [View Tweets]

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et d’autres émissions de télévision mettant en vedette des célébrités Anupama a également dominé les charts TRP la semaine dernière. Cependant, il existe de nombreuses autres émissions de télévision telles que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Yeh Hai Chahatein et d’autres émissions qui sont là pour donner une rude concurrence à Anupamaa ces derniers temps. Dans l’émission télévisée vedette de Rupali Ganguly récemment, nous avons vu Anupamaa révéler la vérité sur l’affaire de Toshu à Kinjal. Paritosh est outré alors que Kinjal (Nidhi Shah) a le cœur brisé, tout comme Anu. Et maintenant, Toshu (Aashish Mehrotra) est là-bas pour se venger d’Anupamaa.

Dans le dernier épisode d’Anupamaa, nous avons vu Paritosh atteindre la maison Kapadia. Il est en colère contre Anupamaa (Rupali Ganguly) et l’accuse de détruire sa vie. Toshu (Aashish Mehrotra) crée une scène chez les Anupamaa et refuse de partir sans Kinjal (Nidhi Shah). Anupamaa a le cœur brisé car Paritosh ne réalise pas du tout son erreur et l’accuse à la place de faire chanter émotionnellement Kinjal. Toshu riposte en accusant Anupamaa de la même chose. Plus tard, nous voyons Paritosh tout endommager à la maison Kapadia. Anuj (Gaurav Khanna) perd son sang-froid alors qu’Anupamaa est sur le point de se blesser.

Anupamaa est actuellement à la mode dans la section Entertainment News. Ainsi, dans le dernier épisode de l’émission télévisée vedette de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey, les fans ont vu un drame à haute tension se produire. Les fans sont renversés par la performance de Gaurav Khanna en tant qu’Anuj lorsqu’il menace Toshu. D’un autre côté, ils sont également très impressionnés par la performance d’Aashish Mehrotra. Et la plume sur la casquette dans l’épisode d’Anupamaa de ce soir est le subtil moment MaAn dont les fans ont été privés au cours des deux dernières semaines. Les fans sont très satisfaits de l’épisode.

Qu’est-ce qu’un couple puissant ? Deux individus qui peuvent montrer leur côté le plus féroce au monde, se battre comme une unité et se fondre dans les bras l’un de l’autre dans leur chambre à coucher.#Anupamaa #MaAn #AnujKapadia pic.twitter.com/0pr0DvRN1s ?????? (@OneHappyInsaan) 27 septembre 2022

Ce nahi “Jawuga Part” Quelle performance Take A Bow Aashish Vous avez mérité toute l’appréciation Jo Ashish performance de raha hai #Anupamaa‘s mein Kitne ML Acteur principal Aapne pur transporteur Mein Nahin De paate usko Jyada SS Do @ketswalawalkar et avec RGM Pour ils ont tué ?? Niki _Je t’attends Sushant (@Sushant_niki) 27 septembre 2022

acteurs.@MehrotraAashish inclinez-vous pour la façon dont vous avez dépeint presque un Toshu psychotique limite dans l’épisode et le précap mérite des applaudissements. De plus, je ne vois personne d’autre jouer le personnage de Toshu avec cette facilité #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn MaAn (@MaAn37773430) 27 septembre 2022

Seeti maar épisode !! @iamgauravkhanna @TheRupali tu es absolument brillant !! Le maître de votre métier! Absolument LE MEILLEUR pour une raison ??@MehrotraAashish tu es génial dans chaque scène ? Dialogues, jeu d’acteur, exécution tout était top aujourd’hui ? #Anupamaa pic.twitter.com/cyvZAMOcNA Muskaan (@smile45879124) 27 septembre 2022

Si Rupali mérite tous les prix pour sa performance, alors Aashish mérite le prix du meilleur acteur Bec Après RGM, il est le meilleur interprète de ce spectacle Depuis le début et me suit que ce soit toshu Exposed Track aor 2 derniers jours scène de garçon ivre, il est juste cloué personne ivre ki #Anupamaa Niki _Je t’attends Sushant (@Sushant_niki) 27 septembre 2022

Aaj pad gayi dil ko thandak ?? Bâton de hockey wala #AnujKapadia? Chotusa #MaAn angoisse ? Ils l’ont inventé avant qu’il ne s’étire Isi kehte hai BeLeNcE (dans l’épisode) #Anupamaa Dr Pallavi Tari (@pallavitari) 27 septembre 2022

Après avoir regardé l’épisode d’aujourd’hui, j’ai l’impression que les créateurs savent que lorsque nous aurons #maan contenu trop alors nous les tenons pour acquis. Alors, maintenant, ils donnent #maan contenu mais après avoir testé votre patience et quand nous l’obtenons..NOUS L’APPRÉCIONS.#anupamaa https://t.co/OBsVPgUzne Anjali Agarwal (@Lovealways3186) 27 septembre 2022

Quel épisode merveilleux? #MaAn « Mes bébés sont si spéciaux ? Et bébé Anu a pris tout mon cœur quand elle a apporté le médicament à Anuj. Elle était si petite et sans défense à ce moment-là ? Et comment elle l’a serré dans ses bras et a ressenti ce soulagement ?#Anupamaa #AnujKapadia #RupaliGanguly pic.twitter.com/2wx3tOMBr1 Kanatbekova_Aika93 (@Kanatbekova_Aki) 27 septembre 2022

Maintenant, dans la semaine à venir sur Anupamaa, nous verrons Paritosh, qui ne s’amende toujours pas. Il maudira Anupamaa qu’elle sera séparée de Choti Anu et fera face à la même douleur que lorsqu’elle l’a séparé de son enfant et de sa femme. Le drame va juste devenir intense.