Anupamaa : Les fans demandent aux Shahs de s’excuser auprès d’Anu ; demander aux fabricants d’aller lentement avec les ‘kaands’

Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey et Gaurav Khanna émission de télévision vedette Anupama fait la loi pendant des semaines. Le TRP de l’émission peut fluctuer mais la place TOP reste toujours Anupamaa. Dernièrement, il s’est passé beaucoup de choses à Anupamaa. L’affaire extraconjugale du Toshu a suivi avec une piste de séparation et plus encore. Et maintenant, les créateurs ont donné aux fans une mini pause, mais cela inclut également un gros rebondissement dans la vie d’Anupamaa. Les créateurs ont apporté un court voyage féminin comme répit, mais ils savent qu’un autre “kand” est en préparation. Les fans ont une plainte et une demande envers les fabricants.

Les fans d’Anupamaa ont une plainte

Rupali Ganguly en tant qu’Anupamaa est devenu un grand nom dans le monde de la télévision. Anupamaa, le spectacle, a aussi un énorme fan. Il présente les épreuves et les tribulations de la vie d’Anupamaa alors qu’elle décide d’être indépendante après que son mari (Vanraj, joué par Sudhanshu Pandey) l’ait trompée. Anupamaa de Rupali Ganguly a été confronté à de nombreux problèmes ces derniers temps et ils sont tous liés aux Shahs. Les fans ont noté comment les Shahs blâment commodément Anupamaa pour tout et marchent sur elle. Cependant, ils ne s’excusent jamais auprès d’elle pour la même chose.

Les fans d’Anupamaa ont des exigences

Eh bien, voir les Shahs marcher constamment sur Anu et la blesser a blessé les fans d’Anupamaa. Ils ont maintenant demandé aux créateurs de montrer les rachats des Shahs où ils s’excuseront auprès d’Anu de l’avoir blâmée tout le temps. Ils ont souligné que Baa ne s’était jamais excusé auprès d’Anupamaa après Toshu (Aashish Mehrotra) et son fiasco extraconjugal. De plus, alors que le nouveau «kaand» se charge avec Pakhi et Adhik se rendant dans le même complexe qu’Anupamaa et les dames, les fans ont l’impression que les créateurs se précipitent trop tôt sur la prochaine chose. Et par conséquent, ont suggéré d’aller lentement. Les fans veulent également voir plus de MaAn, c’est-à-dire les moments d’Anupamaa et (Gaurav Khanna) Anuj.

Consultez les réactions Twitter des fans d’Anupamaa ici :

#Anupamaa Montrez à Vanrajs, Baa’s, Toshu et paakhis la pleine rédemption envers Anupamaa alors comprendra que les gens changent ?? aucun d’entre eux n’a correctement demandé 4 4don à Anupamaa, qu’ils avaient traité avec le comportement le plus dégoûtant ? @ketswalawalkar Jay (@Jay03071980) 13 octobre 2022

Dkp ne pensez-vous pas que vous montrez trop de kaands les uns après les autres sans aucun écart ?? Même dans les épisodes légers, vous ajoutez des morceaux de certains kaand .. S’il vous plaît, faites une pause !! #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn Natasha Bhattacharjee (@natsbhatt) 13 octobre 2022

Traiter les femmes de sorcières, ghar todne wali, traiter un enfant adopté différent de son propre sang, normaliser l’infédilité, essayer d’arracher la propriété d’un frère adorable ou manipuler un survivant de DV Traiter tout cela comme un simple combat de CHOLE BATURE VS PIZZA ?#Anupamaa +2 Mini (@MiniForCake) 13 octobre 2022

Vous m’avez parlé ! Cela crée une déconnexion lorsqu’ils ne montrent aucun remords de la part des malfaiteurs, puis ils montrent que tout le monde est trop gentil les uns avec les autres Pluton ? (@Plutokew) 13 octobre 2022

S’ils voulaient montrer Baa & #Anupamaa cette proximité. Ils auraient pu au moins nous montrer quelques scènes, où Baa lui a présenté ses excuses pour la façon dont elle s’est comportée avec elle pendant le fiasco de Toshu. au moins, il y aurait un petit pont entre “Tu Ghar Todne Wali Hai et “Blue Hai Pani Pani” Mini (@MiniForCake) 13 octobre 2022

Voici comment une femme dans la vraie vie entretient une relation avec son ex toxique @ketswalawalkar Se réunir une fois par mois ou tous les 2 mois pour le bien de l’enfant lorsque leur enfant n’a également que 10-12 ans. Mais en #Anupamaa anu a passé plus de temps avec son ex et son ex sasural qu’avec l’actuel. + pic.twitter.com/4GAD21NaI8 avec (@NamMeKyaHe) 13 octobre 2022

Les femmes de tous les groupes d’âge de 17 à 60 ans sont présentes sur #anupamaa et je veux seulement ci-dessous des fabricants -Croissance professionnelle de l’anus#MaAn – l’histoire de ce couple emblématique que tout le monde veut suivre et être heureux -pour que la société absorbe #anujkapadia -Karma pour les agresseurs madsmahs (@madsmahs1) 13 octobre 2022

Qu’il s’agisse d’un kaand ou d’une fête amusante de Shahs, cela continue pendant une semaine ou plus, mais une piste importante de Kapadias se termine dans un épisode. Qu’est-ce que cette obsession pour Shahs s’appelle DKP et @ketswalawalkar ? Et pourquoi modifiez-vous les moments MaAn si sans cœur?#Anupamaa #Anujkapadia Ashapurna (@Ashapurna30) 13 octobre 2022

Pendant ce temps, dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous verrons Adhik faire une gaffe et oublier sa carte d’identité et celle de Pakhi. Les pièces d’identité sont soumises à la réception où Anupamaa parle au téléphone. Il semble qu’elle remarque les identifiants d’Adhik et de Pakhi.