Anupamaa: Les fans de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna montrent une grimace à l’idée de la romance PaDhik à Kapadia House [Read Funny Tweets]

Les fans d’Anupamaa spéculent maintenant si nous pourrons voir la romance de Pakhi (Muskaan Bamne) et d’Adhik dans la maison Kapadia. Comme nous le savons, le couple s’est marié. Adhik l’a épousée pour se venger d’Anupamaa (Rupali Ganguly) et d’Anuj Kapadia (Gaurav Khanna). Les deux seront expulsés de Shah House. Les fans établissent maintenant des parallèles entre l’histoire d’amour de Kinjal et Toshu avec celle de Pakhi et Adhik. Il y a une certaine confusion quant à savoir si Pakhi a 17 ou 21 ans. Certains disent que les créateurs ont soutenu qu’elle a 21 ans. De nombreux fans ne veulent pas que MaAn héberge PaDhik dans leur résidence étant donné la façon dont elle a traité Anupamaa.

Le mariage a également suscité des tweets amusants sur les réseaux sociaux. Les fans peuvent comprendre l’exaspération d’Anupamaa. D’autres pensent que cette piste de mariage est irréaliste car la plupart des filles ne se comportent pas comme ça…

Si je me souviens qu’AB & BB ont reçu un séjour gratuit à Kapadia Mansion jusqu’à ce qu’AB & BB soient peu stables financièrement et trouvent de nouveaux? 4 mois ? J’espère que les invités temporaires de Xtra K et Xtra Mehta à KH..dey pourront travailler dans le groupe AK sous #MaAn? bt dey shd déménagera bientôt de KH?#Anupamaa #AnujKapadia ?????? ???? ? (@reddyshree_) 29 octobre 2022

#anupamaa avec long Bashan, n’a-t-elle pas demandé à paadhik leurs projets futurs, HSE, travail, éducation, etc., où envisagent-ils de rester ? Vous vouliez voir leur réaction ? Jay (@Jay03071980) 29 octobre 2022

#anupamaa Qui va offrir à Paadhik son billet de lune de miel ? Jay (@Jay03071980) 29 octobre 2022

Yaar tum kya faltu ke lune de miel et Suhagrat et tweet Karte Rahte Ho thoda dignité Rakho yaar slogan per kuch bhi likhe jaa Rahe Ho ?#Anupamaa https://t.co/FuBAma0PGR Rubina Mon Amour (@RubinaMyLove4) 29 octobre 2022

#anupamaa Je prie juste que Paakhi ne soit pas définitivement passé au KM ? et Adhik fournit enfin un toit au-dessus de leur tête, ce Paakhi qui reste ici causerait plus de perturbations dans la vie des Anupamaas ? Jay (@Jay03071980) 29 octobre 2022

Toshu et Adhik moi koi différence nhi Pakhi ka sort bhi kinjal jesa salut hoga Adhik ki najar Anuj ki propriété moi Toshu saas ke tukde p palne wala pent house lalchi Les deux sont mendiants En tant qu’humain Adhik> Toshu au moins il n’insulte pas barkha comme Toshu l’a insulté #Anupamaa ?? (@ SweetestGirl022) 29 octobre 2022

Juste un koschen général: Puisque les Padhik sont mariés, vont-ils fêter leur nuit de noces aujourd’hui ??!! Pouvons-nous nous attendre à une romance chaude et grinçante de leur côté? ???#Anupamaa SSD ? (@sr_dh2005) 29 octobre 2022

#anupamaa imaginez paadhik romancer devant Anupamaa? Bb incitera paakhi concernant CA u attendre et regarder, laisser les dépenses, les cadeaux, l’amour, etc. Naya wala tamasha hogi? Jay (@Jay03071980) 29 octobre 2022

Lol décoration suhagraat kaun karegi? Bb ou Anupamaa ou Anuj qui croit que cette histoire d’amour est la sienne ? Jay (@Jay03071980) 29 octobre 2022

Anupamaa est maintenant occupée par son éducation. Dans les jours à venir, il faudra voir comment Adhik (Adhik Mehta) et Pakhi gèrent désormais leur vie. Il semble que Toshu (Ashish Mehrotra) regrettera ses actions et reviendra sur la bonne voie.