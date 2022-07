Anupamaa : Les fans de MaAn sont complètement contrariés par le temps d’écran réduit de Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia ; tendance ‘Anuj est l’espoir’ exigeant plus [VIEW TWEETS]

Anupamaa est la principale émission de télévision indienne. Il domine le classement TRP depuis plus d’un an maintenant. Il met en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et d’autres. C’est surtout après l’entrée de Gaurav Khanna en tant qu’Anuj Kapadia que le spectacle est devenu plus populaire parmi les masses. Les fans sont amoureux d’Anupama et d’Anuj ou, comme leurs fans les appellent, de la chimie de MaAn. Cependant, les fans prédisent maintenant qu’Anuj Kapadia pourrait quitter Anupamaa. Dans la promo du prochain épisode, il a été montré que la photo d’Anuj tombe et, d’après l’histoire des émissions de télévision indiennes, cela indique que quelque chose de grave va se produire. MaAn a également remarqué que le temps d’écran d’Anuj a été réduit dans l’émission. Donc, pour exprimer leur angoisse et leur demande de “justice” pour Anuj, les fans de MaAn ont commencé à suivre Anuj Is Hope sur Twitter. Découvrez les tweets ci-dessous :

Ce n’est pas un Advait dont on se débarrasse quand on en a envie. Il a changé l’histoire à la minute où il est entré en jouant avec le chumbak… Que cela vous plaise ou non @ketswalawalkar @StarPlus l’histoire ne peut pas survivre sans lui maintenant. #Anupamaa #MaAn #AnujKapadia ANUJ EST L’ESPOIR pic.twitter.com/lH4FqLMiSF ?? ? ? (@Feminist_Radha) 22 juillet 2022

Si vous remarquez que CA est bleu, Anuj porte du rouge brique et le sari d’Anu est une combinaison de bleu et de rouge. Je ne sais pas si c’était intentionnel mais Anu est la raison pour laquelle Anuj a CA. Elle est donc cette connexion. Quoi qu’il en soit c’est mignon ?? ?? ?? #Anupamaa #MaAn #AnujKapadia ANUJ EST L’ESPOIR pic.twitter.com/NLJQlatG48 ?? ? ? (@Feminist_Radha) 22 juillet 2022

C’est exactement pourquoi nous avons besoin #AnujKapadia. N’importe quel autre mari aurait demandé #Anupamaa pourquoi elle le réprimande devant les autres. Mais il a compris qu’elle le faisait pour une raison. Même sans connaître le contexte, il la soutenait. Il est précieux, nous avons besoin de lui. #MaAn pic.twitter.com/L3WCS56IrS KanShubs (@KanShubs) 23 juillet 2022

Son anniversaire arrive dans un mois ! Pourquoi voudriez-vous le tuer maintenant ? Comment Anu est-il censé célébrer le janmashtami à l’avenir ? ANUJ EST L’ESPOIR pic.twitter.com/xM37hJYMZt ?? ? ? (@Feminist_Radha) 22 juillet 2022

makers n’osez-vous pas toucher mon gubbara boi ? ANUJ EST L’ESPOIR pic.twitter.com/fOkkLUMHS8 .* (@chalmerijaanx) 22 juillet 2022

Plus que l’énorme amour #AnujKapadia obtient, le fd se joignant à une tendance imprévue et en faisant un succès retentissant m’a étonné! Voici un rapide Jay Jakara sur @iamgauravkhanna Crédits SS : @PradhanSugyanee & tous les tweets de ppl qui apparaissent ! ANUJ EST L’ESPOIR En effet.#Anupamaa #MaAn pic.twitter.com/uOFDxzjXqs ?????? (@OneHappyInsaan) 23 juillet 2022

Qu’avez-vous à dire sur ce rebondissement à Anupamaa ? Est-ce nécessaire ? VOULEZ-VOUS qu’Anuj Kapadia reste ? Tweetez à BollywoodLife et faites-le nous savoir.