Anupamaa : les fans de MaAn s’en prennent aux créateurs, demandent de mettre fin à ce triste morceau et de célébrer le premier anniversaire de mariage d’Anuj et d’Anu

Les fans d’Anupamaa sont très mécontents des créateurs car la triste histoire d’Anuj (Gaurav Khanna) et d’Anu (Rupali Ganguly) se poursuit même un an après leur mariage. Les fans de MaAn s’en prennent vivement aux créateurs pour avoir prolongé leur séparation et demandent de mettre fin à la piste dès que possible et de les laisser célébrer leur premier anniversaire. En ce moment, Anuj est dans une situation difficile car il est piégé par Maya et est extrêmement impuissant et ne peut pas exprimer ses vrais sentiments devant Anu et sa famille. En fait, Choti Anu se comporte aussi étrangement et ne sait pas comment gérer tout cela, car Maya est extrêmement rusée.

Bébé s’il vous plaît …. s’il vous plaît …. s’il vous plaît …. Happy 1 Year roller coaster MAANniversary 1 AN DE MAAN SHAADI#Anupamaa #MAANniversary #AnujKapadia #MaAn #MaAn4Ever pic.twitter.com/0VWSRERsai M (@MaAn_Muse) 20 mai 2023

Je veux vraiment qu’Anuj prenne des mesures pour se libérer de Mayajal. Par exemple, montrez-nous quelque chose, même si sur FB il a essayé quelque chose au cours du dernier mois, bt a échoué, c’est bien, ou bien ça a l’air trop nul pour un magnat des affaires et un homme intelligent comme Anuj qui danse juste 2 les airs de M#Anupamaa ?????? (@NiyatiMandaliya) 21 mai 2023

Quel parallèle on s’est fait servir aujourd’hui ???? Anu… Anu… Anu…. Anuj sera toujours Anuj, rien ne peut changer en lui, même en cas de chantage… Joyeux 1er MAANniversaire aux meilleurs couples#MAANniversary #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn #MaAn4Ever pic.twitter.com/6nOAbDqmsn M (@MaAn_Muse) 20 mai 2023

En ce moment, Anuj a atteint Kapadia Mansion, où il hallucine sur les vieux jours de sa hotte avec Anu et veut désespérément qu’elle revienne, mais quelque chose l’arrête, et c’est un drapeau rouge levé par Maya. Mais Anuj sortira-t-il un jour du piège de Maya ? Selon la promo, Anuj rencontre Anu et lui raconte ce qui s’est passé. Il dit la vérité à Agee, et Anupamaa décide de le faire sortir et veut que lui et sa famille reviennent. Les fans attendent de voir Anu se battre pour Anuj et Choti Anu; ce serait un bon changement.