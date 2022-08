Anupamaa : les fans de MaAn se régaleront en tant qu’Anu et Anuj pour partager de jolis moments romantiques [Read Deets]

Anupama est l’une des émissions de télévision les plus populaires en ce moment. Les vedettes du spectacle Rupali Ganguly et Gaurav Khanna dans les rôles principaux et il a dominé les charts TRP au cours des derniers mois. Eh bien, actuellement, la piste se concentre sur beaucoup de drames qui se passent entre Shahs et Kapadias et l’entrée du petit Anu a sûrement rendu les choses intéressantes. Cependant, les fans de MaAn ont manqué les jolis moments romantiques entre Anupamaa et Anuj. Mais, il semble que leur attente pourrait bientôt prendre fin.

Selon un rapport publié dans India Forums, dans l’un des prochains épisodes, les fans de MaAn pourront voir de jolis moments romantiques entre Anu et Anuj. Donnant un indice sur les scènes romantiques, les créateurs ont partagé quelques images sur leur histoire Insta et nous pouvons sûrement nous attendre à ce que Rupali Ganguly et Gaurav Khanna soient tous prêts à voler la vedette avec leur incroyable chimie.

Pendant ce temps, la nouvelle promo d’Anupamaa a créé un énorme buzz dans l’actualité du divertissement. Il a laissé entendre qu’Anuj rencontrera un accident et qu’il sera paralysé. L’émission se concentrera sur la façon dont Anupamaa avec le petit Anu parvient à s’attaquer aux deux familles, Shahs et Kapadias.

Eh bien, Anupamaa a fait les manchettes ces derniers jours en raison du départ de Paras Kalnawat. Le contrat de l’acteur a été résilié car il a décidé de faire partie de Jhalak Dikhhla Jaa. Alors que les fabricants avaient partagé une déclaration à ce sujet, Paras a également parlé de sa sortie dans diverses interviews. Il a fait de nombreuses révélations sur la série et ses co-stars.

Sagar Parekh a remplacé Paras Kalnawat dans la série, et BollywoodLife avait appris en exclusivité que l’acteur avait très bien commencé à créer des liens avec les autres acteurs d’Anupamaa. Nous sommes sûrs que les fans de Paras le manqueront en tant que Samar, et il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du public face au nouveau Samar.