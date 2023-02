Anupamaa : les fans de MaAn se rangent du côté d’Anuj Kapadia alors qu’Anu le voit avec Maya ; les fans disent qu’elle le mérite car elle a ignoré AK [VIEW TWEETS]

émission de télévision Anupama n’est rien de moins qu’un tour de montagnes russes. En tête d’affiche Rupali Ganguly, l’émission raconte l’histoire d’Anupamaa qui a d’abord lutté pour obtenir ses droits. Elle était dans un mariage violent, puis elle a pris une mesure audacieuse pour s’en sortir. Maintenant, Anupamaa est marié à Anuj Kapadia joué par Gaurav Khanna. Pourtant, Anupamaa a son lien avec les Shahs. Elle essaie de trouver un équilibre entre les deux parivaars mais bien sûr, elle traverse une période difficile. Dans la piste actuelle, toute l’attention d’Anupamaa est sur son fils Toshu qui a subi un accident vasculaire cérébral paralysant. Alors que Chhoti Anu (elle et la fille adoptive d’Anuj Kapadia) est prise en charge par Maya (sa mère biologique). Dans la piste à venir, nous verrons Maya profiter de la situation et essayer de se rapprocher d’Anuj.

Les fans mécontents d’Anupamaa

Les fans d’Anupamaa sont déçus de la piste, cependant, certains fans pensent que le personnage de Rupali Ganguly, Anupamaa, le mérite. Dans une scène, Anupamaa voit Maya et Anuj Kapadia dans une voiture et cela la choque. Les fans disent qu’Anupamaa a indirectement ignoré Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia assez longtemps et maintenant elle saura ce que ça fait de voir son partenaire de vie avec quelqu’un d’autre.

#Anupamaa ws appréciant le moment dada-dadi quand Ak est dans une phase de traitement sérieuse, elle se sent aussi comment ça luks quand ton partenaire est impliqué dans some1, comme Ak est toujours d’Anu, bt dis track va être intéressant, pls ne sy tht Anu hd 25yr d’abus, parce qu’elle a indirectement ignoré Ak, elle le mérite https://t.co/4IWgzf80U7 pic.twitter.com/gEfqx7cmbS Surili Singh (@singh_surili) 8 février 2023

precps r trompeur bt je ne veux pas ça, il est grand temps #Anupamaa shud se rend compte qu’Anuj se sent quand elle soutient tout le monde sauf lui, quand elle dit le discours d’achha pita fr V, bt ne peut même pas considérer Ak comme papa, quand le moment dada-dadi est plus important que la santé d’AK, sb ka hisab chahiye pic.twitter.com/Fn3D6DH788 Surili Singh (@singh_surili) 8 février 2023

Yehi to problem hai fandom ki, Anuj a beaucoup souffert dans ce mariage à cause de #Anupamaa, mais quand Anuj fait quelque chose qui n’est même pas intentionnel, ils apportent le passé d’Anu, ki bechari fir kaise sahegi, comment Anuj s’est senti quand elle l’a ignoré, quand elle était assise avec lui sur le visage de jhula, AK ? https://t.co/Ru4WRjZ0Pv pic.twitter.com/QKqS8Fd4A9 Surili Singh (@singh_surili) 8 février 2023

je veux juste #Anupamaa pour réaliser ce qu’Anuj a traversé quand elle était là-bas avec Vanraj quand Ak se remettait, l’état mental d’Uska kaisa hoga quand il a vu V + Anu ensemble, j’adore #MaAn bt cette réalisation est importante, abhi bhi elle a soutenu Maya, quand Anuj avait besoin d’un soutien mental https://t.co/t2Hi31MO7V pic.twitter.com/x8kRlu8c1n Surili Singh (@singh_surili) 8 février 2023

Que se passera-t-il ensuite à Anupamaa ? Y aura-t-il une autre chanson d’amour entre Maya et Anuj Kapadia ? Attendons et regardons.