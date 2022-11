Anupamaa : Les fans de MaAn encouragent Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia alors qu’il assume la responsabilité de Pakhi ; Identifiez-le comme le “super papa”

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi se marie avec Adhik contre la volonté de sa famille. L’acte de Pakhi laisse Vanraj, Anupamaa, Baa et d’autres sous le choc. Vanraj est incapable de croire que Pakhi s’est mariée avec Adhik et jette ses bagages hors de la maison. Anupamaa essaie de s’amender mais Vanraj dit à Pakhi de rompre les liens avec la maison du Shah. Bapuji tombe en panne et demande à Anuj de prendre la responsabilité de Pakhi. Anuj et Anupamaa emmènent Pakhi et Adhik au manoir Kapadia. Anupamaa sait que Pakhi a mal agi mais essaie de garder son calme.

D’un autre côté, Pakhi et Adhik atteignent le manoir de Kapadia et Barkha s’irrite de les voir mariés. Barkha perd son calme à Pakhi et la traite de chercheuse d’or. Elle fait même réaliser à Adhik les sacrifices qu’elle a faits pour lui. Adhik comprend bientôt que son mariage avec Pakhi n’était pas juste. Le comportement et l’attitude étrange d’Adhik bouleversent Pakhi.

L’épisode d’Anupamaa d’hier soir, dans lequel Anuj assume la responsabilité de Pakhi, laisse les internautes assez impressionnés. Vanraj a dit à Anuj qu’il n’avait jamais voulu qu’il devienne le père de ses enfants. Mais, plus tard, Vanraj a dit qu’il voulait maintenant qu’Anuj s’occupe de ses enfants. La façon dont Anuj prend soin de Pakhi a réussi à laisser MaAn tomber amoureuse de lui.

Voici comment les fans de MaAn ont réagi à l’acte d’Anuj Kapadia –

Il n’a jamais eu besoin d’apprendre l’amour et la responsabilité, Il a toujours été un maître, Tout ce dont il avait besoin, c’était de sa propre petitesse – de minuscules poings pour tenir de minuscules pieds qui couraient vers lui de minuscules fossettes pour plonger dans de minuscules yeux dont il pouvait lire les drms et un minuscule humain qui pouvait le faire se sentir grand.#Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/4uwrzyRUKX ?????? (@OneHappyInsaan) 1 novembre 2022

Padhik est le résultat de Shah et Kapadia – V et Anu ont échoué en tant que parents, AK et BB pour avoir encouragé Adhik à leur avantage. Dans tout cela, Anuj doit recoller les morceaux. Ce n’est pas son travail de les élever, mais il les guidera bien. C’est un super papa pour CA #AnujKapadia #Anupamaa pic.twitter.com/ioJiS6C8Uu MA (@Mus1294) 2 novembre 2022

La première priorité d’Anu est Anuj ! La première priorité d’Anuj est Anu, et leur première priorité est leur CA. Comment ils sont sortis de la voiture pour s’assurer que tout allait bien ! La façon dont Anu a répété que Padhik était à la merci d’Anuj. MaAn se garde toujours avant tout le monde ! #AnujKapadia #Anupamaa pic.twitter.com/zXb4cDpSFP MA (@Mus1294) 2 novembre 2022

Barkha, tu récoltes ce que tu sèmes. Bien que vous ayez une fille, vous avez quand même encouragé Adhik à manipuler une fille pour un gain financier. Vous méritez cette déloyauté de votre bhai. Pendant ce temps, un Anuj faisant autorité est? A son commandement “chalo sab log andar” attitude du patron #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/yt96iSGmmD MA (@Mus1294) 2 novembre 2022

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anuj et Anu se disputent verbalement. Barkha maudit Pakhi et Anu reste silencieux. Que va-t-il se passer ensuite?