Anupamaa : Les fans de Gaurav Khanna alias Anuj mécontents de Rupali Ganguly ? Ces tweets sont un gros indice

Les fans d’Anupamaa font des tendances quotidiennement comme la plupart des fans de toutes les meilleures émissions. Les fans de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna ont des réactions mitigées à la nouvelle promo d’Anupamaa. Il y a deux jours, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Gaurav Khanna allait quitter la série. Mais cela ne semble pas être le cas. Il semble qu’Anuj Kapadia rencontrera un accident qui le laissera paralysé. Cela laissera Anupamaa (Rupali Ganguly) tout seul face à la famille comme Barkha, Adhik et le lot. Les fans sont très contrariés car le duo vient de se marier. La présence de Choti Anu avait apporté des vibrations positives à l’émission.

Mais certains fans sont non seulement contrariés, mais pensent également qu’il y a une arrière-pensée derrière cela. Ils pensent que les créateurs veulent délibérément que l’accent soit mis uniquement sur Rupali Ganguly, c’est pourquoi le rôle de Gaurav Khanna a été supprimé. Ce n’est pas la première fois que les téléspectateurs soulèvent de telles plaintes contre les fabricants. Ceux qui sont sur Twitter sauront que les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin s’en plaignent assez souvent. Découvrez quelques-unes des réactions à ce sujet de la paralysie de Gaurav Khanna.

Yeh lo ji kar lo baat..Anuj ko dialogues et SS na dene ki ninja tecnic ab Devi ji Anupamaa sab sambhalegi bussiness bhi et ghar bhi et Anuj aise hi prop ki tarah utilisent hoga..Clap lent pour les fabricants..Kahan gaye woh positivité wale namoone ? #Anupamaa https://t.co/JvoIVpGpRG

Madhu (@RajputMadhuri71) 30 juillet 2022