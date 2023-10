Anupamaa : Les fans de Gaurav Khanna alias Anuj demandent aux créateurs de réunir Anu et Vanraj au milieu d’une nouvelle tournure ; Les fans de Rupali Ganguly réagissent

Anupamaa prochain grand rebondissement : Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey L’émission télévisée vedette est l’une des émissions télévisées les plus regardées du pays. Le Rajan ShahiL’émission télévisée produite va prendre une tournure intéressante dans les prochains épisodes. Samar, l’enfant d’Anu, va mourir. Vanraj va blâmer Anuj pour la mort de Samar. Une nouvelle promo partagée par les créateurs de Anupamaa révèle la tournure à venir. Et les fans de Gaurav Khanna alias Anuj sont mécontents.

Twist à venir d’Anupamaa : Anupamaa se distancie d’Anuj ?

Dans le nouveau Anupamaa promo, nous voyons Anu (Rupali Ganguly) profondément choqué par la mort de Samar. On la voit serrer dans ses bras le cadre photo de Samar et s’asseoir sur le canapé. Elle reçoit des flashs de Vanraj (Sudhanshu Pandey) blâmant Anuj (Gaurav Khanna) pour la mort de Samar. Anu traumatisée ne peut pas penser correctement. Pendant qu’Anuj tente de la consoler, Anupamaa lui dit que son visage lui rappelle son fils Samar. Elle s’éloigne ensuite d’Anuj qui est visiblement choquée et peinée par Anupamaale comportement de.

Les fans d’Anuj Kapadia demandent aux créateurs de réunir Anupamaa et Vanraj ; Les fans de Rupali réagissent

Les fans de Gaurav Khanna suivent Anuj sur les réseaux sociaux. Gaurav a également fait la une des journaux dans l’actualité du divertissement. Les fans sont mécontents du fait que les créateurs font souffrir Anuj tout le temps. A tel point que certains leur ont demandé de se réunir Anupamaa et Vanraj et envoyer Anuj en Amérique. Certains ont demandé à obtenir une nouvelle piste pour Anuj. Rupali Ganguly alias AnupamaaLes fans de ont également partagé leurs opinions. Ils sont d’avis que le spectacle parle Anupamaa et Anuj est connu pour être le mari d’Anu. Découvrez les réactions ici :

Apportez du nouveau fl pour Anuj, réunissez Anuraj et terminez ce spectacle https://t.co/ln9EM9mHU2 Tina (@Tina41894744) 1 octobre 2023

Oubliez Anuj, réunissez simplement V et A et finissons-en. De toute façon, ils sont toujours ensemble Sheetal (@sanjuuri43929) 2 octobre 2023

En fait, plus que de blâmer Anuj, ce qui est bouleversant, c’est qu’elle n’a pas blâmé Vanraj et l’a en fait défendu. Elle est en fait trop influencée par lui, même maintenant, et ses paroles l’impactent toujours. KavitaM (@MaAnFan7) 2 octobre 2023

Nous pouvons tout à fait comprendre le sentiment d’Anu face à la perte d’un enfant. C’était un accident tragique, mais pourquoi en blâmer Anuj. N’a-t-elle pas risqué sa vie et celle de sa famille pour obtenir justice pour Dimpy ? Est-ce qu’elle et Anuj ne se sont pas battus avec des goondas lorsqu’ils l’agressaient ? Alors, en quoi Anuj se trompe-t-il ? KavitaM (@MaAnFan7) 2 octobre 2023

Je suis d’accord. Espérons que tout va bien et que ça se passe différemment KavitaM (@MaAnFan7) 2 octobre 2023

Réflexion de bas niveau, le personnage fictif d’Aapke, Ka Hai, a prononcé un discours complet sur la manière dont la tricherie peut être pardonnée ? Tina (@Tina41894744) 2 octobre 2023

C’est seulement ainsi que, selon sa tricherie, elle peut être pardonnée, alors elle peut pardonner à Vanraj Tina (@Tina41894744) 2 octobre 2023

Les fans d’Anupama pensent que je ne sais pas que la série parle d’elle. Je sais que c’est seulement son émission. Je veux que le personnage d’Anuj disparaisse ou retourne en Amérique. Woh toh kabhi mène tha salut nahi ? il n’était qu’un personnage secondaire, ce qui changera davantage https://t.co/bxM7ZSxJrb Tina (@Tina41894744) 2 octobre 2023

Anuj est toujours là pour Anupama une fois qu’il est entré dans sa vie et elle l’a toujours utilisé pour sa commodité égoïste comme shah déteste ce bhikhariiiiiiiii shah et vous déteste les créateurs du noyau, j’aimerais que votre série s’arrête bientôt Suchi Shah (@SuchiShah7) 2 octobre 2023

Ok jusqu’à présent, je plaisantais et je plaisantais, mais maintenant, sérieusement, vous les gars !!! Kya krega Anupama ke qc rehkr btao mjhe ?? jb Anuj ko soutient ki zrurt thi à madame « Aap pagal ho kya » kehkr Holi khelne chli gyi thi !!! Kbhi qc dia h Anuj ka aaj tkk ?? Xoxog_urlll (@xoxog_urlll) 2 octobre 2023

Yrr jis din anuj show chordega uss din m sbko party dega ??? Xoxog_urlll (@xoxog_urlll) 2 octobre 2023

Je dis de mettre fin au personnage d’Anuj. Anupama chal tha rahe https://t.co/DlF1snMM6R Tina (@Tina41894744) 2 octobre 2023

Et ils pensent vraiment ke Agar Anuj kisi aur ke sath pair hoga Toh usko zyada SS milega ?? Comme c’est drôle ??? Bhai aisa hai….. chalo jaane do sachchai bardasht nahi hogi tum logo se ???#Anupamaa Rupali_Fan Shruti (@rupsmyqueen) 2 octobre 2023

J’étais tellement enthousiasmé par le morceau Anuj Anupamaa et MD ! Cela aurait été tellement intéressant de voir comment se déroule leur relation et nous aurions eu une #MaAn piste centrée ??mais cela a été écourté pour ça ? #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn #GauRup sakshi (@sakshi92023774) 2 octobre 2023

Une piste aussi ridicule qui ne montre que deux poids, deux mesures de la part des créateurs est vouée à l’échec#Anupamaa @StarPlus S’il vous plaît, faites un pas comme Ghum si vous êtes désespérément à court d’idées. Le morceau d’Anuj MD que nous attendions avec impatience s’est terminé si docilement ?? https://t.co/4xcbZn1eKf KavitaM (@MaAnFan7) 2 octobre 2023

Aap Anuj ko kehre ??? bhai chor do chor do bhyi?…. Phir Anuj ko show bhi chorne ke liye kedo hein ki nahi…. Oh mon Dieu ??? Je ne peux pas ??#Anupamaa https://t.co/lTSFuTzGzC ? (@Uski_hi_Meera) 2 octobre 2023

La perte d’un enfant par une mère est très traumatisante, douloureuse et #Anupamaa va sûrement sombrer dans la dépression/le pire reproche sera à Anuj ? autant que j’aime #MaAn ça va être le morceau le plus pénible mais je redoute les feux de la rampe/ss acha pita va devenir émotif/pour villenifier AK et se séparer #MaAn? jaz (@jaz03659759) 2 octobre 2023

Les fans de MaAn sont mécontents du morceau

La raison pour laquelle les fans sont en colère est parce que Anupamaa et Anuj ont été plus séparés qu’ensemble. Les différences ont bouleversé les fans. Ils veulent voir Anupamaa et Anuj comme un couple marié et heureux, mais comme Anu est très mêlé à la famille Shah et à leurs problèmes, les fans de MaAn obtiennent un contenu limité.

D’autre part, Rupali Ganguly et son équipe Anupamaa a remporté plusieurs récompenses. Rupali a remporté le prix du meilleur Patni, Maa et Jodi avec Gaurav. Équipe Anupamaa a remporté le prix du meilleur Parivaar.