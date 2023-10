Anupamaa : les fans d’Anuj Kapadia le défendent dans l’affaire de la mort de Samar, les internautes le déclarent coupable

Anupamaa le dernier épisode a été très lourd car Samar Shah (Sagar Parekh) est mort dans la série et toute la faute en revient à Anuj Kapadia (Gaurav Khanna). Il s’était livré à une bagarre avec Sonu et beaucoup pensaient que ce n’était pas nécessaire. Mais Anuj a été témoin des taquineries d’Eve et il n’a pas pu se retenir. C’est aussi l’homme qui s’est élevé plus tôt contre tout mal ; rappelez-vous que c’est lui qui s’est battu pour Dimpy et qu’aujourd’hui elle est la femme de Samar. En parlant de Anupama’Après la mort de Bakuda, c’est difficile à digérer, même pour le public, car ils avaient le sentiment que lui seul était celui qui aimait tendrement Anu dans la maison du Shah depuis le début, et les internautes en colère accusent les problèmes de colère d’Anuj d’être responsables de sa perte.

Internet est divisé et un énorme débat est en cours pour savoir si Anuj aurait dû gifler Sonu. Le gamin avait dépassé ses limites en évoquant la famille et les dames d’Anuj dans la conversation et en affirmant ouvertement qu’il ferait toutes les mauvaises choses avec les femmes de sa maison.

Écoutez ce que dit AK dans le bg wen #Anupamaa appelle Samar, il a clairement réagi à son instigation car il ne veut pas être traité de lâche ?? cela a ouvert la voie à VS pour l’accuser ? pic.twitter.com/KplZBJxmzZ Manisha (@Rupali_Fan4ever) 3 octobre 2023

Il ignorait complètement l’action de Samar. Ce fut une décision instantanée de Samar de sauter pour sauver #AnujKapadia parce que la balle a été tirée, et il n’y avait plus de temps pour l’avertir. Il est très regrettable que Samar ait perdu la vie dans cette tentative. #Anupamaa pic.twitter.com/MIsnb38JoL Soyez positif (@vibha510) 3 octobre 2023

V voulait #Anujkapadia pour ignorer les actions des garçons, mais il ne l’a pas fait et il a défendu cette fille contre les garçons et l’a sauvée de l’agression ??. J’espère qu’au lieu d’ignorer l’agression d’une fille, tous les hommes défendront les filles comme Anuj a défendu cette fille. #Anupamaa pic.twitter.com/4XGxf9aTqx MaAnbeauty (@MaAn_beauties67) 3 octobre 2023

Ouais, nous savons qu’Anuj avait un problème de colère. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Dans la bagarre d’aujourd’hui, il ne s’agit pas d’un problème de colère d’Anuj, il s’agit du fait qu’il ne prend pas cette merde que Sonu insinuait à propos de sa femme/fille. Personne ne tolérera ce que Sonu a dit à Anuj, pas même Vanraj. #Anupamaa pic.twitter.com/CuqizkGns0 T-shirt (@MaAn_Muse) 3 octobre 2023

Vanraj a arrêté Anuj parce que la fille en question n’était PAS sa fille. Anuj est intervenu pour l’aider car la fille en question n’était PAS sa fille. Connaître la différence! La colère d’Anuj n’est pas le problème. Le problème est son absence chez les hommes dans de telles situations. #Anupamaa pic.twitter.com/XX1NYoaafz MA (@Mus1294) 3 octobre 2023

Des problèmes en colère… lents ? Si quelqu’un parle de votre enfant, sa femme utilise des mots ignobles. Il devrait simplement l’ignorer et ne pas y réagir, n’est-ce pas. Toute personne sensée réagira comme Anuj. C’est une réaction normale. Ce gars agresse une fille et prévient de faire de même avec sa famille. Mais selon vous, il devrait ignorer ?#Anupamaa pic.twitter.com/65R2LeKFlk Suma (@Suma_VM) 3 octobre 2023

Dans les promos à venir, nous avons vu comment Anupamaa est mentalement instable après la mort de son fils Samar et ignore même Anuj car inconsciemment, elle aussi est d’accord avec Vanraj Shah (Sudhanshu Pandey), qui blâme Anuj pour la mort de Samar. Les fans d’Anuj ont soutenu l’acteur et ont affirmé qu’il méritait définitivement mieux et pas cela après avoir attendu son amour pendant 26 ans. Anuj et Anu sont salués pour leurs performances, et en effet, Rupali Ganguly et Gaurav Khanna ont si bien joué leur rôle, surtout dans le dernier épisode.