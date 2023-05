Anupamaa : Les fans blâment Anu pour sa relation brisée avec Anuj ; dire: ‘C’est elle qui a amené Maya dans la maison de Kapadia’

La piste actuelle d’Anupamaa (Rupali Ganguly) est fortement décevante, et les fans sont mécontents de la façon dont Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) et Anu ont été séparés en raison de la frénésie de Mayaa pour Anuj. Dans le dernier épisode, nous voyons comment Anuj et Anupamaa ont eu une conversation de cœur à cœur lorsqu’ils se sont affrontés, mais dans leurs rêves, et cette scène a laissé les fans de MAan brisés. On peut clairement sentir qu’il y a quelque chose de louche qui s’est passé entre Anuj et Mayaa (Chavi Pandey), et elle l’a fait chanter, mais les fans devront certainement savoir ce qui s’est passé.

Elle a amené Maya Elle a annoncé que Maya serait la mère bio de CA Elle a fait le défi de 15 jours Elle a décidé que le bonheur de CA était avec Maya Elle cache une conversation entre elle et CA. Elle a décidé qu’Anuj shud accepte sa décision et passe à autre chose Tout ça sans en discuter avec Anuj ? #Anupamaa pic.twitter.com/5GodhQcXBa Timide ~ (@Gorgeouszz_) 16 mai 2023

Les yeux parlent plus que les mots ..Oui !!! Peut voir ça dans leur (@TheRupali & @iamgauravkhanna) yeux ….??? Deux âmes perdues prennent vie après s’être vues dans les yeux d’eo… ?? Aashiqui 2 (Le thème de l’amour) Ft. #MaAn ?#Anupamaa ? #AnujKapadiapic.twitter.com/0ltCGOmOjC Roz-e ? (@1989_roz) 17 mai 2023

Anuj, ne la laisse pas te marcher dessus ! À ce stade, je suis plus que frustré de voir à quel point ce morceau est malade. Celui qui écrit ceci a des tendances sadiques ?#Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/YiM5wfFoZd MA (@Mus1294) 17 mai 2023

Alors que les fans d’Anuj critiquent Anupamaa et la blâment pour leur relation brisée, ils disent que c’est elle qui a amené Mayaa dans la maison Kapadia, et elle le mérite car elle n’a jamais respecté sa relation avec Anuj et a donné aux Shahs les priorités qu’ils n’ont jamais méritées. . Anupamaa s’envolera maintenant pour l’Amérique pendant trois ans, et ce saut réunira MAan ou les séparera pour toujours. Seul le temps nous le dira, mais maintenant la piste est ennuyeuse et décevante, et les fabricants la traînent inutilement.