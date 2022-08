Anupamaa : L’entrée d’Urfi Javed dans l’émission de Rupali Ganguly s’est arrêtée à cause de l’ex-petit ami Paras Kalnawat ?

L’émission Anupamaa verrait une entrée de la sensation Internet Urfi Javed, mais cela a été arrêté intentionnellement et tout le blâme revient à son ex-petit ami Paras Kalnawat qui a été expulsé de l’émission récemment. Paras s’est vu montrer la porte de sortie d’Anupamaa après avoir signé Jhalak Dikhhla Jaa 10 et rompu le contrat du producteur Rajan Shahi. Apparemment, lorsque Rajan Shahi a appris que Paras parlait d’une autre émission, il a immédiatement arrêté son service de l’émission. Alors que Paras a allégué que ses scènes avaient été coupées de la série, il n’avait aucun dialogue à dire sur les scènes de 21 pages qu’il venait de faire se tenir en arrière-plan l’a laissé frustré en tant qu’acteur et il en a même parlé avec Rajan Shahi.

Urfi Javed a allégué que Paras était un petit ami obsessionnel, l’acteur RÉAGIT

Alors que la sortie de Paras a fait de lui la star du jour au lendemain, il a été rapporté qu’Urfi Javed, qui était censée participer à une entrée dans l’émission, a été arrêtée car Pars était extrêmement obsédée par elle. Urfi aurait allégué que Paras était un petit ami obsessionnel, aujourd’hui, ils se sont séparés. Parlant de la réclamation d’Urfi, en interaction avec India Forums, Paras a déclaré qu’il aimerait réagir et s’il y a un problème, il en parlera en personne. ” Quand je vois des gens parler de moi je le prends très calmement. Je me dis que si cette personne trouve le bonheur en disant tout ça sur moi, je préfère trouver le bonheur dans leur bonheur. Tout cela ne me touche pas du tout .” Paras a même ajouté qu’il n’avait de rancune pour personne.

Alors que Paras quittait la série, il y a eu un choc et l’acteur a également fait de nombreuses réévaluations choquantes sur la série et les créateurs. L’acteur a même déclaré que le contrat conclu avec le producteur Rajan Shahi était un cauchemar et il est extrêmement reconnaissant qu’il ait pris fin.