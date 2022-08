Anupamaa : le remplaçant de Paras Kalnawat, Sagar Parekh, parle des défis auxquels il a été confronté lorsqu’il a choisi d’être Samar ; dit : ‘Il y avait beaucoup de pression…’

Paras Kalnawat utilisé pour jouer Samar dans Rupali Gangulyle spectacle Anupama. Sa sortie soudaine a choqué les fans. S’adressant à son compte Instagram, Paras a déclaré que c’était un cauchemar de travailler sur la série. Plus tard, la maison de production a affirmé que Paras Kalnawat avait rompu le contrat et qu’il avait donc été résilié. D’un autre côté, l’acteur a affirmé qu’il n’avait même pas eu la possibilité de s’expliquer. Plus tard, l’acteur Sagar Parekh a été engagé par les créateurs pour jouer Samar dans Anupamaa.

Sagar Parekh parle de remplacer Paras Kalnawat

Dans une récente interview, Sagar Parekh s’est ouvert sur les défis auxquels il était confronté en tant que Samar à Anupamaa. Il a déclaré qu’il y avait beaucoup de pression sur lui car les fans de Paras Kalnawat n’étaient pas contents qu’il soit Samar. Cependant, il a également déclaré que le public l’avait accepté comme Samar et qu’il était satisfait du résultat. “Je suis heureux que les gens m’aient aimé, accepté et apprécié la façon dont je décris le rôle. Bien sûr, les fans de Paras ne seront pas très heureux depuis qu’il a été remplacé par moi, mais je suis heureux que le public ait m’a accepté. C’est la validation la plus importante pour moi en tant qu’acteur”, a-t-il déclaré, comme l’a rapporté Bollywood Hungama.

De plus, Sagar Parekh a établi des similitudes entre lui et son personnage à l’écran. Il a déclaré qu’il était un garçon à maman dans la vraie vie, tout comme Samar à Anupamaa.

Paras à Jhalak Dikhla Jaa 10

Paras Kalnawat, quant à lui, sera bientôt vu dans Jhalak Dikhla Jaa 10. Il s’est inscrit à l’émission de télé-réalité de danse et se prépare à donner sa meilleure performance.

Voyons s’il est capable d’impressionner le public et les juges avec ses mouvements ou non.