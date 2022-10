Anupamaa: la dernière scène de Rangoli de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna fait rougir les fans de #MaAn [Read Tweets]

Les fans d’Anupamaa attendent avec impatience des moments romantiques entre Rupali Ganguly (Anupamaa) et Gaurav Khanna (Anuj Kapadia). Dans l’épisode d’hier soir, nous les avons vus tous les deux faire Rangoli ensemble. En fait, les fans sont très satisfaits de l’épisode. L’épisode avait beaucoup de drame, des moments sauvages et cette dose de romance. Les deux ont fait un Rangoli qui a montré leur voyage en couple. On le sait, Anupamaa est très stressée par l’histoire d’amour de Pakhi (Muskaan Bamne) et Adhik. Les deux sont catégoriques et finissent par se marier. Il y a aussi beaucoup de drames impliquant Vanraj.

Dans l’émission, nous voyons comment Anupamaa est maintenant occupée à se concentrer sur son éducation. Elle a rejoint le collège pour terminer ses études. Dans les prochains jours, Pakhi et Adhik débarqueront à leur porte en tant que couple marié. Angry Pakhi blâmera l’éducation d’Anupamaa et de Vanraj pour ce qui lui arrive.

Ton contact me fait me sentir spécial et méritant Tu as touché mon âme et fait danser mon cœur comme un papillon. ? Petite VM pour cette scène incroyable ? Sayiyaan x #MaAn @TheRupali@iamgauravkhanna #Anupamaa #anujkapadia #RupaliGanguly pic.twitter.com/BEXMQkGLPi Prachi Agarwal (@PHamirbasia) 28 octobre 2022

Quand ces petits moments d’affection de votre homme suffisent à vous envoyer dans un état second amoureux ! #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn pic.twitter.com/TVTHtexc5O Kiranmai (@Kirrruu) 28 octobre 2022

« Itni suhaani baana, ho na purani teri dastaan » Ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle ?#Anupamaa~#MaAn~#AnujKapadia pic.twitter.com/3l4eq4ZBQ5 Pluton ? (@Plutokew) 28 octobre 2022

C’était ici quand je suis resté coincé #MaAn web l’année dernière et est également tombé amoureux des créatifs de #anupamaa . Je ne m’attendais pas à cette réaction de sa part cette fois-là et cette conversation et je suis toujours là juste à cause d’eux #RupaliGanguly #GauravKhanna ordinateur @OneHappyInsaan pic.twitter.com/uvWfuk5Q35 madsmahs (@madsmahs1) 28 octobre 2022

Rajan Shahi nous a dit plus tôt que le succès d’Anupamaa signifiait beaucoup car le spectacle était la première production de Shahi Productions, qui a sa mère Deepa Shahi à bord. Elle a 78 ans.