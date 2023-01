Anupamaa: Kinjal demande le divorce de Toshu, Vanraj accuse Kavya d’avoir une liaison extra-conjugale et plus encore

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Maya entre dans la vie d’Anuj et d’Anupamaa. Anupamaa, Choti Anu et Anuj profitent de leur temps en famille ensemble après une longue période. Mais, les prochains épisodes verront une tournure majeure car il sera révélé que Maya est la vraie mère de Choti Anu qui est revenue pour réclamer sa fille. Cela laissera sûrement Anuj et Anupamaa choqués. Maya contestera alors la maternité d’Anupamaa et cette dernière ne lui permettra pas de leur enlever Choti Any. Pendant ce temps, Toshu vole de l’argent dans le placard que Baa gardait pour sa petite-fille Pari. Vanraj a honte et ne peut pas croire que son fils a volé de l’argent. Toshu n’accepte pas son erreur et dit à la place que Baa et Babuji sont dans la dernière étape de leur vie et que ces choses ne leur seront d’aucune utilité. Vanraj perd son calme alors que Toshu parle de la mort de ses grands-parents.

Regardez la vidéo promotionnelle d’Anupamaa –

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, il semble que Kavya et Kinjal ne soient pas satisfaits de leurs maris et que les choses se soient mal passées entre les deux couples. Vanraj a l’impression que Kavya est une étrangère dans leur mariage, alors qu’elle a le sentiment que son mari a toujours été absorbé par sa famille Shah. D’autre part, Kinjal sait que Toshu est un perdant et ne veut pas travailler dur. Kinjal et Kavya vont demander le divorce contre leurs maris respectifs car ils sont fatigués de leurs mariages ratés.

Voici comment les internautes ont réagi –

vanraj a insulté kavya et sa profession, puis il lui a demandé de renoncer à ses économies pour sauver son chachundar de fils, lekin à la minute où kavya a commencé à dire la vérité, baapuji dit “arey bas karo”, yeh aadmi chappal kidhar hai meri ?? #anupamaa pic.twitter.com/znigbry9kY ??????. (@_ayushi_saran) 16 janvier 2023

je regarde seulement #Anupamaa pour le trio Kapadia, mais j’ai vraiment apprécié le drame SH aujourd’hui. Kavya insultant Vanraj est mon passe-temps préféré et Toshu, bien qu’une honte, mais il a aussi raison à propos de Vanraj. pic.twitter.com/g7TJaJ2mCz MA (@Mus1294) 16 janvier 2023

Vanraj accuse même Kavya d’avoir une liaison extra-conjugale dans son dos. Il l’accuse de profiter de sa vie avec des inconnus et de se rapprocher de collègues masculins. Baa dit à Kavya de quitter le travail et crée un fossé entre les deux. Que va-t-il se passer ensuite?