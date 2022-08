Anupamaa GROSSE Gaffe ! Après avoir introduit le saut dans la vedette de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna, les créateurs ont oublié un détail crucial de l’histoire?

Anupama est l’un des toppers TRP à la télévision. Il met en vedette Rupali Ganguly comme Anupama avec Gaurav Khanna comme Anuj Kapadia, Sudhanshu Pandey comme Vanraj et Madalsa Sharma comme Kavya pour n’en nommer que quelques-uns. Récemment, les créateurs d’Anupamaa ont introduit un gros rebondissement avec l’accident de Vanraj et Anuj. Anupamaa a le cœur brisé après l’accident d’Anuj. Et il y a plus de drame à haute tension à venir dans l’histoire. Cependant, afin de garder le public accroché et d’apporter des rebondissements, il semble que les créateurs aient raté un détail crucial de l’histoire. Oui, tu l’as bien lu. Découvrez de quoi nous parlons ci-dessous…

Anupamaa nouvelle tournure

Eh bien, Anupamaa fait toujours la une des journaux dans le monde de nouvelles de divertissement. Alors que le spectacle nous fait toujours nous asseoir et le regarder avec les rebondissements intéressants que les fabricants tournent, cette fois, le spectacle nous a fait nous asseoir à cause d’une énorme gaffe. Maintenant, récemment, nous avons vu l’accident d’Anuj et Vanraj se produire. Ils ont tous deux été hospitalisés et alors que Vanraj n’a rien souffert de grave, Anuj est resté paralysé et a ensuite glissé dans le coma. Anupamaa et tout le monde ont été sous le choc après l’incident. Et récemment, Vanraj a été ramené à la maison. Il s’est amélioré aussi. Mais Anuj est toujours paralysé et dans le coma.

Les fabricants d’Anupamaa font une gaffe ?

En parlant de la grosse erreur, on a remarqué que récemment, un petit saut de 7 mois s’est produit dans l’émission télévisée vedette de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et Madalsa Sharma. Et après le saut, les créateurs ont montré que Kinjal alias Nidhi Shah était toujours enceinte. Maintenant, Kinjal était déjà enceinte de quelques mois. Et elle a même organisé une baby shower élaborée il y a quelques semaines. Et malgré le saut de 7 mois, elle est toujours enceinte. Eh bien, c’est une énorme gaffe, vous ne pensez pas ?

Que prévoient les fabricants avec la grossesse de Kinjal et l’accouchement du bébé, nous ne le savons pas. Peut-être qu’ils ont un segment séparé sur le même. Quels que soient les rebondissements, ce serait une montre intéressante, vous ne pensez pas ? Qu’avez-vous à dire sur cette gaffe ? Tweetez-nous @bollywood_life et faites-le nous savoir.