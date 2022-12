Anupamaa gros rebondissement CHOQUANT : Kavya annonce une grossesse ; Le corps d’Adhik fait honte à Pakhi et plus

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu réussit à punir Manan pour sa mauvaise action avec Dimpy. Tout le monde applaudit et loue l’esprit fort d’Anu. D’un autre côté, Adhik s’irrite contre Pakhi pour son comportement de vivre une vie luxueuse. Anu surprend leur conversation. Elle essaie de faire comprendre à Pakhi, mais ce dernier l’ignore. Pendant ce temps, Baa voit Dimpy et Samar ensemble à l’académie de danse d’Anu. Elle dit à Anupamaa d’éloigner Dimpy de Samar car elle a peur de la société. Anu et Anuj décident d’adopter Dimpy.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Paritosh obtient un emploi et les choses commencent à s’améliorer entre lui et Kinjal. Anupamaa est heureuse d’accueillir Dimpy dans son monde. Bientôt, Kavya annoncera qu’elle va être mère, et toute la famille rayonne de joie. Kavya devient émotive car elle avait perdu espoir dans sa vie. Anu bénit Kavya, tandis que Vanraj est gêné de devenir un rassemblement à son âge.

Le frère d’Adhik entrera bientôt dans l’émission. Pakhi sera attiré par lui et pensera à son bonheur. Anu essaie d’intervenir car elle ne veut pas que sa fille fasse des erreurs. D’un autre côté, Adhik fait une grosse gaffe dans les affaires d’Anuj et fait une gaffe. Anuj fait face à des problèmes financiers consécutifs et perd tous ses projets. Anupamaa s’inquiète car elle se sent à cause de conflits familiaux, Anuj est incapable de se concentrer sur son travail. Elle a décidé de le tenir à l’écart de tout stress. Alors qu’Anuj est dérangé alors qu’Anupamaa ne remarque pas Choti Anu et son travail scolaire.

Adhik perd son calme à Pakhi car elle ne veut faire aucun travail à la maison. Adhik demande à Pakhi de prendre du poids et de devenir un ballon. Pakhi se met en colère contre Adhik alors que son corps lui fait honte. Anupamaa a honte de Pakhi et envisage de lui parler. Que va-t-il se passer ensuite?