Anupamaa GOOF-UP : les fans de MaAn remarquent que Kinjal porte le même sari que celui porté par Anu ; voici comment ils ont réagi [VIEW TWEETS]

Anupamaa est aimé de tous ! Le spectacle qui a Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey jouer les personnages principaux est au sommet des charts TRP. Alors que les fans adorent la chimie d’Anupamaa et d’Anuj Kapadia, la négativité de Vanraj fait également beaucoup de bruit. Chaque instant de l’émission est largement commenté sur les réseaux sociaux. Récemment, les fans de MaAn ont réussi à repérer une erreur. Au cours d’une scène, Kinjal a été vu portant un sari bleu avec des motifs de feuilles d’argent dessus. Les fans pouvaient instantanément se souvenir et se rappeler qu’Anupamaa avait autrefois porté le même sari.

Non seulement cela, les fans ont également remarqué une autre erreur. Dans l’une des scènes, Sudhanshu Pandey alias Vanraj est montré au volant de la voiture. Eh bien, il utilise actuellement une aide à la marche alors qu’il se remet de l’accident. Alors, comment conduit-il, c’est ce que les fans ont demandé et c’est fini Entertainment News.

Découvrez les tweets ci-dessous :

V boite toujours et utilise une aide à la marche. Comment peut-il conduire une femme enceinte à l’hôpital ? Samar n’a pas de permis de conduire ?? #Anupamaa pic.twitter.com/IqnyaXPZmb ?????? (@OneHappyInsaan) 27 août 2022

L’avez-vous remarqué? …. Kinjal porte le même sari qu’anu portait lors de la réunion …#Anupamaa https://t.co/Ddf2gkYOHI Parul (@Parul746665002) 27 août 2022

J’ai remarqué que le sari kinjal porté sur cette photo est le sari exact que #Anupamaa porté à la fête de la réunion Sohana Tarafder (@sohana_tarafder) 27 août 2022

Après Samar – Anuj, Anuj -Adhik, Anu et Kinjal partagent des saris ?? Les saris ne sont-ils pas similaires !?!?!?#AnujKapadia #Anupamaa #MaAn pic.twitter.com/K3PVqGMpEs Pooji (@DeewaniLadki01) 27 août 2022

D’accord, je sais que c’est peut-être le sari de Kinjals qu’elle a donné à Anu ou qu’elle a apporté le sari pour elle. Quoi qu’il en soit, le sari est emblématique à répéter ??#Anupamaa #AnujKapadia #MaAn https://t.co/ggpTG5PgiO Pooji (@DeewaniLadki01) 27 août 2022

Je pense que Kinjal porte le sari d’Anupama. Anu porte ce sari à la fête de la réunion du collège. C’est le jour de #AnujKapadia entrée dans #Anupama la vie pic.twitter.com/hAdTkaALRd Shaloo (@UmaJosh58363138) 27 août 2022

Rupali Ganguly, l’histoire de Gaurav Khanna à Anupamaa

Actuellement, l’histoire parle d’Anuj Kapadia qui se remet de ses blessures. Il est récemment sorti du coma et s’efforce de revenir à la normale. Anupamaa fait de son mieux pour aider son mari à traverser ces moments difficiles.