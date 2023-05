Anupamaa, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Katha Ankahee et bien d’autres : quels rebondissements des émissions de télévision TOP vous ont rendu accro ? Votez maintenant

Le mois de mai touche à sa fin. Ce fut un mois plein de rebondissements intéressants dans les émissions de télévision populaires du pays. Depuis Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Katha Ankahee à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et plus d’émissions de télévision ont gardé les fans accrochés et comment ! Bien que les créateurs aient fait de leur mieux pour rendre les émissions intéressantes, les choix du public auraient pu être différents. Les TRP et les TRP en ligne d’une émission ont une énorme différence mais cela ne la rend pas moins intéressante. Par conséquent, nous avons compilé une liste de 15 spectacles. Votez pour l’émission qui vous a diverti tout au long du mois avec les rebondissements présentés ce mois-ci.

Anupama

Dans Rupali Ganguly, la vedette de l’émission télévisée Anupamaa de Gaurav Khanna, nous avons vu le mariage de Samar et Dimpy se faire réparer. Anuj refuse de revenir à Anupamaa et leur séparation choquante, l’entrée de Gurumaa, la décision d’Anupamaa et la grande révélation sur l’état de Maaya.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Pakhi part tandis que Sai épouse Satya. Virat a le cœur brisé et a du mal à accepter la trahison de Sai. Satya commence à tomber amoureux de Sai. Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora ont quitté la série.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

La bataille pour la garde s’est poursuivie entre Akshara (Pranali Rathod) – Abhinav (Jay Soni) et Abhimanyu (Harshad Chopda) pour Abhir. Quand Akshara ramène Abhir à Kasauli, Abhimanyu y parvient également.

Kundali Bhagya

Dans Kundali Bhagya, nous avons vu le passé de Preeta venir d’elle. Ailleurs, Rajveer et Palki se rapprochent et tombent amoureux tandis que l’inimitié de Shaurya et Rajveer continue de croître.

Bhagya Lakshmi

Aishwarya Khare et Rohit Suchanti vedette Bhagya Lakshmi ont vu l’entrée de Mohit Malhotra. Lakshmi et Vikrant se fiancent. Rishi et Lakshmi ressentent la douleur de leur séparation. Rishi tente de reconquérir Lakshmi

Kumkum Bhagya

Dans Mugdha Chaphekar, Krishna Kaul avec Kumkum Bhagya, nous avons vu Prachi et Ranbir se battre pour la garde de Khushi. Plus tard, Prachi est kidnappée et Ranbir court à son secours.

Imlie

Dans l’émission télévisée Karan Vohra, Megha Chakraborty et Seerat Kapoor, nous avons vu Arto vivre loin d’Imlie. Ce dernier rencontre Kairi et ressent une connexion. Imlie pense que Kairi est la fille de Chini.

Faltu

Dans l’émission télévisée Faltu de Niharika Chouksey et Aakash Ahuja, nous avons vu Ayaan se faire arrêter par Tanu. Fatu prouve finalement l’innocence d’Ayaan.

Teri Meri Doriyaann

À Teri Meri Doriyaann, nous avons vu Angad promettre à Seerat de s’occuper d’elle après son mariage avec Garry. Sahiba veut travailler mais les Brars ont un état d’esprit orthodoxe.

Boutique Pandya

Dans Pandya Store ce mois-ci, nous avons vu Dhara faire une gaffe menant à la séparation de Krish et Prerna. Shivank épouse ce dernier tandis que Shweta épouse le premier. Nous avons vu le passé de Dhara revenir devant elle. Arushi veut épouser Shiva.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Outre les controverses avec lesquelles l’émission s’était déroulée ce mois-ci, il y avait quelques rebondissements amusants dans l’émission. Popatlal a appris que son nom était un gros problème pour son mariage. Il décide donc de changer de nom.

Yeh Hai Chahatein

Les stars de Sargun Kaur Luthra et Abrar Qazi ont fait un grand bond en avant ce mois-ci. Shagun Sharma, Pravisht Mishra et Muskan Kataria sont entrés dans le spectacle. Nayan et Sam ont été séparés, puis le destin les a réunis à nouveau.

Udaariyaan

Vivian D’Sena est entrée dans la série en tant que Sartaj et les fans ont adoré la nouvelle tournure. Nehmat et Ekam se sont à nouveau retrouvés face à face. Ekam s’efforce de découvrir la vérité sur Jasmin. Nehmat et Sartaj se sont fiancés et Nehmat attend également.

Bade Achhe Lagte Hain 2

Randeep Rai, l’émission télévisée vedette de Niti Taylor a pris une tournure très radicale alors que les créateurs prévoyaient de ramener Nakuul Mehta et Disha Parmar en tant que Ram et Priya avec une nouvelle histoire et une saison.

Katha Ankahee

Katha Ankahee avec Adnan Khan et Aditi Dev Sharma a pris une tournure intéressante lorsque Viaan a avoué ses sentiments à Katha, à Katha apprenant le lien de Viaan avec Aarav, à Katha voyant un côté différent de Viaan alors qu’il essaie d’en savoir plus sur la paternité et plus encore.

Votez pour que votre émission de télévision préférée devienne la plus populaire de votre liste ci-dessous :

Voulez-vous plus de sondages de ce type ? Tweetez-nous @bollywood_life et faites-le nous savoir.