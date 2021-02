Anupamaa et Imlie consolident leur avance sur Kundali Bhagya

Le Broadcast Audience Research Channel a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 13 et le 19 février. Selon les derniers rapports du BARC, Anupamaa, Imlie sont parmi les émissions les plus regardées à la télévision.

Voici les cinq meilleures émissions de la télévision indienne:

1. Anupamaa: L’actrice Rupali Ganguly est revenue au petit écran après sept ans de congé sabbatique avec cette émission. Avec Rupali, l’acteur Sudhanshu Pandey est également vu dans le rôle principal de la série. Alors que Rupali joue Anupamaa, Sudhanshu est vu dans le rôle de Vanraj. Après avoir été attrapé par sa femme, Anupamaa, Vanraj quitte la maison et commence à rester avec sa petite amie, Kavya. L’émission est diffusée sur Star Plus.

2. Imlie: C’est un remake en hindi de l’émission bengali Isti Kutum. Aditya est mariée de force à Imlie par les villageois, après que les deux se soient réfugiés dans une hutte en raison des fortes pluies. À son retour à Mumbai, il épouse sa petite amie, Malini. Le spectacle est titré par les acteurs Sumbul Touqeer Khan, Mayuri Deshmukh et Gashmeer Mahajani. Cette émission est également diffusée sur Star Plus.

3. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Le père de Sai demande à Virat d’épouser sa fille quand il était mourant. D’un autre côté, Pakhi, qui reste dans la maison de Virat, commence à l’aimer. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sont respectivement vus dans les rôles de Sai et Pakhi. Ceci est encore un autre spectacle Star Plus.

4. Kundali Bhagya: L’émission de Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar était autrefois la préférée des téléspectateurs et est toujours restée en tête des classements TRP. Cependant, avec l’entrée de nouveaux spectacles comme Anupamaa et Imlie, le spectacle a été déplacé à la quatrième place. Cette émission est diffusée sur Zee TV.

5. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: L’émission a récemment terminé 12 ans ainsi que 3300 épisodes, ce qui en fait la plus longue émission en hindi à ce jour. L’émission a frappé un barrage routier l’année dernière en raison du verrouillage, mais est maintenant de retour sur les rails. Il est diffusé sur Star Plus.