Anupamaa en tête des rebondissements à venir dès qu’Anuj et Anu se réunissent

Sameer Wankhede est sur le banc des accusés face à des allégations de corruption de la CBI. Maintenant, une conversation divulguée entre Shah Rukh Khan et Sameer Wankhede fait le tour. Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan, a passé près de 25 jours à la prison Arthur Road de Mumbai. Dans le chat, Shah Rukh Khan demande apparemment à l’honcho Sameer Wankhede de la NCB « d’être indulgent envers son fils ». Sameer Wankhede a soumis les documents à la Haute Cour de Mumbai. Le chat de Shah Rukh Khan se lit comme suit : « S’il vous plaît, mec, je vous en supplie, il n’y a rien de mon côté qui soit dans un intérêt direct ». Je vous en prie, mec, s’il vous plaît. C’est une chose plus importante, mon fils et ma famille, je jure qu’ils n’y jouent aucun rôle. Je me suis même abstenu de parler à qui que ce soit.

TRANSCRIPTION DU DISCOURS ENTRE SAMEER WANKHEDE ET SRK

Samir Wankhede : « Cher Shahrukh, cela me fait aussi mal au cœur par les récents développements. Personne n’est heureux et de notre côté, personne ne veut délibérément mettre Aryan en difficulté, mon cher, croyez-moi là-dessus. Il y a certaines subtilités dans la loi. Je vous ai également assuré que cela ne laissez aucune personne débile gâcher son cas bien qu’elle essaie beaucoup. Je sais d’où vous venez émotionnellement, je ne voudrais vous dire qu’une chose ici, ma chère, soyez patiente. Cela va bientôt se terminer.

Shah Rukh Khan : « Insha Allah. Mais je pense sincèrement que vous avez fait de votre mieux en votre qualité officielle et je l’ai fait aussi en tant que père. Mais parfois, notre mieux n’est pas assez bon. La patience est primordiale. Merci. J’adore SRK »

SR K : Que Dieu te bénisse. Je dois venir personnellement chaque fois que tu le dis et te faire un câlin. Faites-moi savoir quand cela vous convient. Vraiment, j’ai toujours eu la plus haute estime pour votre droiture et maintenant elle a augmenté de beaucoup. Grand respect. J’adore srk.

Samir Wankhede : Bien sûr, l’affaire va rattraper son retard. Que cela se termine bientôt.

Shah Rukh Khan : Oui, s’il vous plaît aidez-moi à le faire bientôt. Merci.

La CBI a accusé de corruption certains agents de la BCN. Ils ont accusé Sameer Wankhede d’avoir exigé un pot-de-vin de Rs 25 crores pour ne pas avoir accusé Aryan Khan dans l’affaire de la drogue de 2021. L’agence affirme qu’ils ont conclu l’accord de Rs 18 crores. L’agence a déclaré que Wankhede est propriétaire d’immenses propriétés qui dépassent la capacité de ses sources de revenus légales.