Anupamaa : De Maaya à Fossette ; Top 10 des personnages que les fans détestent

L’immortel Ashwatthama est en préparation depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la star principale du film. Auparavant, le film était tourné avec Vicky Kaushal jouant le rôle principal. Barré par Aditya Dhar, il y avait beaucoup de buzz autour du même et Vicky Kaushal l’avait annoncé aussi. Mais ensuite, la nouvelle est apparue que Vicky Kaushal était hors du projet et que Ranveer Singh était envisagé. Les derniers rapports disaient que Allu Arjun va faire ses débuts à Bollywood avec ce film. Mais l’est-il ?

Allu Arjun ne signera-t-il pas The Immortal Ashwatthama ?

Un dernier rapport de Bollywood Hungama indique que la star de Pushpa est maintenant hésitante quant à la signature de ce projet. Une source a révélé au portail qu’après le fiasco d’Adipurush, les stars de Telugu sont un peu préoccupées par la signature de films riches en effets visuels. La star n’a pas encore décliné le projet mais il n’a même pas signé les pointillés. La source a informé le portail : « Les effets visuels sont désormais un sujet de préoccupation pour toutes les stars de Telugu. Ils veulent faire des films simples avec des cinéastes et ne font confiance qu’à Rajamouli sur le front des effets visuels. En voyant ce qui est arrivé à Adipurush, Allu Arjun est maintenant dans deux esprits. de faire confiance à un réalisateur relativement nouveau avec un sujet aussi ambitieux. Il pourrait décider de ne pas faire Ashwatthama maintenant. On s’attend à ce qu’Allu Arjun prenne bientôt un appel pour savoir s’il doit ou non figurer dans Ashwatthama. Eh bien, il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet.

Le fiasco d’Adipurush

En parlant d’Adipurush, le film d’Om Raut avec Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et Sunny Singh a été vivement critiqué par le public. De la starcast, du scénario aux effets visuels, les fans ont été très déçus par tous les éléments du film. Pendant des jours, Adipurush a été à la mode sur les réseaux sociaux avec des internautes dénigrant le film à gauche, à droite et au centre. Le starcast a également reçu des commentaires négatifs pour son interprétation de Lord Ram, Sita Maa, Laxman et Raavan. Il semble que le fiasco d’Adipurush ait rendu toutes les stars assez prudentes. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.