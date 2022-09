Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu confronte Toshu à propos de sa liaison extra-conjugale. D’un autre côté, Rakhi dit à Anu de ne rien révéler à personne sur l’affaire de Toshu. Anu n’est pas d’accord et dit qu’elle devrait en informer Kinjal. Anupamaa se souvient comment Vanraj l’a trompée.

Dans le prochain épisode d’ Anupamaa , Paritosh n’a pas honte après sa liaison extra-conjugale et dit à Anu que c’est le besoin d’un homme. Il dit qu’il n’aime pas l’étrange fille et qu’il ne quittera jamais Kinjal. Il dit même à Anupamaa qu’il est le meilleur père et mari et qu’il donnera tout à sa famille. Paritosh ajoute même en disant que Kinjal ne devrait pas douter de lui chaque fois qu’il sort d’Ahmedabad pour le travail. Anupamaa perd son sang-froid et crie sur Paritosh. Tout le monde voit Anupamaa en colère et lui demande ce qui la tracasse. Toshu trouve différentes excuses pour s’échapper.

Regarder la promo Anupamaa –

D’un autre côté, Paritosh est incapable d’accepter son erreur et dit que sa mère Anupamaa fait le chaos à propos de petits problèmes. Il crie même sur Anupamaa et dit qu’elle a besoin d’une pause. Il se moque même de Vanraj et Kavya et trouve des excuses pour les besoins physiques. Anupamaa gifle Paritosh alors qu’elle perd le contrôle.

Même Vanraj est incapable de contrôler sa colère et gifle Toshu. Il lui dit qu’il a eu un mariage compromis avec Anu. Il lui demande qu’il aimait Kinjal et qu’il la trompait toujours. Apparemment, Vanraj expulsera Toshu de la maison du Shah.

Kinjal sera vu en train de pardonner à Toshu pour sa liaison extra-conjugale mais lui posera une condition. Elle lui dira que même elle veut faire une liaison extraconjugale pour un temps passé. Paritosh crie à Kinjal et elle lui donne une réponse appropriée. Que va-t-il se passer ensuite?