Anupamaa CHOQUANTS rebondissements à venir : Anuj accuse Anu de prendre l’amour de leur fille pour acquis ; Choti Anu la traite de mère irresponsable

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu jongle entre les familles Kapadias et Shah. Elle est incapable de se concentrer sur son mari Anuj et sa fille Choti. Vanraj, Kavya et Kinjal sortent travailler et Toshu dit à Anu de prendre soin de Pari. Anu emmène Baa, Bapuji et Toshu chez Kapadia. Elle manque le spectacle de danse de Choti Anu alors qu’elle s’occupe de pleurer Pari. Anuj perd son calme car Anu est incapable de se concentrer sur sa fille et lui dit de prendre ses responsabilités.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu reste à la maison pour cuisiner pour tout le monde. Elle décide de partir pour la fonction annuelle de Choti lorsque la santé de Pari se détériore. Baa se moque d’Anu et lui demande ce qui est le plus important pour elle. Anu commence à la manipuler et arrive en retard.

Regardez la vidéo promotionnelle d’Anupamaa –

Anu atteint l’école de Choti, mais la compétition se termine. Anu demande à tout le monde car elle veut danser avec sa fille, mais personne n’est d’accord avec elle. Choti dit à Anu de ne pas s’énerver et Anuj part avec colère avec sa fille. L’ignorance d’Anupamaa envers Choti créera des différences entre la mère et la fille. Anuj se fâche également avec les bouffonneries d’Anu et devient pire que Vanraj. Anuj s’en prend à Anupamaa pour avoir pris l’amour de Choti pour acquis. Choti se sent indésirable en voyant Anu avec la famille Shah et traite Anu de mère irresponsable. Que va-t-il se passer ensuite?