Anupamaa CHOQUANT rebondissements à venir : Vanraj décide d’envoyer Pakhi à Ahmedabad ; Anu perd son calme

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Barkha révèle les véritables intentions d’Adhik de faire tomber Pakhi amoureux de lui. Vanraj, Baa et Kavya sont choqués de connaître la vérité. Vanraj enferme Pakhi dans la pièce et appelle Anupamaa. Il lui dit de le rencontrer, mais elle refuse de le faire car elle doit se concentrer sur ses études.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu s’énerve alors que Vanraj l’appelle continuellement et elle lui dit avec colère de ne pas l’appeler car elle est occupée à étudier. Vanraj fait référence à ses enfants. Anupamaa ferme Vanraj.

Pendant ce temps, Anuj dépose Anupamaa à l’université et les deux passent du temps romantique ensemble. Anupamaa donne une lettre d’amour à son mari et il essaie de flirter avec elle. Anupamaa menace de le frapper avec le hockey. D’un autre côté, Vanraj prend une décision difficile pour Pakhi et dit à la famille qu’il l’enverra à Ahmedabad loin d’Adhik. Anupamaa est choqué d’entendre sa décision. Pakhi reste forte alors qu’elle décide d’épouser Adhik à tout prix. Que va-t-il se passer ensuite?