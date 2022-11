Anupamaa CHOQUANT rebondissements à venir: Pakhi regrette d’avoir épousé Adhik de la classe moyenne; Anu expulse Barkha-Ankush

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anupamaa jette Pakhi mis de la maison après avoir commandé 60 roupies lakh de bijoux pour elle-même. Anuj est sous le choc et dit à Pakhi qu’il ne l’a tolérée qu’à cause d’Anu. Anupamaa fait comprendre à tout le monde qu’Adhik est un gars sympa et qu’ils devraient s’inquiéter de leur gendre plutôt que d’une fille car elle a commencé à se battre avec lui. Anupamaa demande à Pakhi de quitter la maison et Vanraj refuse également de permettre à Pakhi d’entrer dans la maison du Shah. Vanraj insiste auprès d’Anupamaa pour qu’elle jette Pakhi hors de la maison et cette dernière lui suggère pourquoi ne pas la ramener chez elle.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Pakhi aura alors du mal à rester avec Adhik dans une petite maison louée et elle ne pourra pas s’adapter. Cette nouvelle situation sera tout un défi pour Pakhi et Adhik. Adhik aime Pakhi et il fera de son mieux pour la mettre à l’aise. Les choses ne se passeront sûrement pas bien pour Adhik et Pakhi.

Regarder la promo Anupamaa –

D’autre part, Pakhi se marie avec Adhik en pensant qu’elle pourra rester dans la maison Kapadia. Pakhi regrette plus tard sa décision d’épouser Adhik et elle n’est pas prête à rester avec les ressources limitées. Adhik en a aussi marre de Pakhi et de sa dose quotidienne de drame. Pakhi s’énerve car elle a dû quitter tout le luxe de la maison et se débattre avec Adhik. Barkha a incité Pakhi à devenir un rebelle. Après avoir jeté Pakhi hors de la maison, Anupamaa expulsera Barkha et Ankush de la maison Kapadia. Anupamaa qui part en voyage avec Anuj a encore et encore de mauvaises intuitions. Que va-t-il se passer ensuite?