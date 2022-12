Anupamaa CHOQUANT rebondissement à venir : Pakhi accuse son mari Adhik de violence domestique ; Anu ne parvient pas à la croire

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu, Barkha, Kavya, Samar et Kinjal se battent pour Dimpy. Ils protestent contre Manan et obtiennent le soutien de tout le monde. Anu et Anuj font de leur mieux pour aider Dimpy à lutter contre les méchants. D’un autre côté, Vijendra et Manan sont déterminés à donner à Anupamaa et Dimpy une leçon de vie.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Vijendra et Manan prévoient de kidnapper Anupmaa et Dimpy, mais finissent par attacher la mère de Piya et Manan. Anu les confronte et les laisse choqués. Anupamaa et Dimpy appellent les flics et font arrêter Manan avec Vijendra. Toute la famille est fière d’Anupamaa. Manan dit à Vijendra qu’ils auraient dû tuer Anupamaa et Dimpy. La mère de Manan traite son fils d’impudique et Piya dit à Manan de se rendre aux flics. Il lève la main vers sa sœur et Vijendra essaie de le calmer. Vijendra dit que son fils a fait une erreur et dit à sa famille de se préparer au mariage de Piya. La femme de chambre de Vijendra quitte le travail car elle veut soutenir Anupamaa et Dimpy. Anuj va les protéger et Manan dit à Vijendra que les médias vont ruiner leur réputation.

Regarder la promo Anupamaa –

D’un autre côté, Pakhi n’est pas prêt à faire des compromis et veut mener une vie luxueuse. Pakhi et Adhik se disputent. Adhik dit à Pakhi de quitter la maison et ce dernier se rend chez le Shah. Elle accuse Adhik de violence domestique et ses allégations laissent Vanraj en colère. Anupamaa ne croit pas Pakhi et essaiera de découvrir la vérité.

Dimpy commence à travailler avec Anupamaa dans son académie de danse et se rapproche de Samar. Elle passera du temps avec Samar et Leela aura du mal à les voir ensemble. Baa a peur de la société et dit que Dimpy est méprisée car elle est victime de viol.