Anupamaa CHOQUANT rebondissement à venir : Anu va passer de la famille aux études ; Pakhi pour créer du drame

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anuj obtient l’admission d’Anu au collège de Pakhi. Anuj et Anu sont sur un petit nuage avec leur bonheur. L’humeur de Baa et Pakhi se gâte lorsqu’Anu est admise à l’université. Baa remet en question le fait qu’Anupamaa aille à l’université et parle également de ruiner le prestige de leur famille.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu va à l’université avec Anuj à vélo et les deux passent du temps romantique ensemble. Pendant ce temps, Pakhi crée un chahut à Shah House et dit qu’elle n’ira pas à l’université car sa mère ruine son honneur. Elle reproche à Anu de garder un œil sur elle. Samar révèle la vérité à Pakhi, mais elle n’est pas prête à comprendre.

Regardez la promo Anupamaa –

D’un autre côté, Barkha s’inquiète du mariage d’Adhik et de Pakhi. Elle accuse Adhik d’avoir planifié et fait tomber Pakhi amoureuse de lui pour s’emparer des affaires d’Anuj. Elle se rend à Vanraj et révèle la vérité d’Adhik devant lui. Vanraj appelle directement Anupamaa mais elle refuse de rentrer chez elle. Elle dit qu’à partir de maintenant, elle se concentrera sur ses études.

Anuj dépose Anu à l’université et promet de l’attendre. Le premier jour d’Anu à l’université devient spécial.