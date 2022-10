Anupamaa CHOQUANT les rebondissements à venir : Vanraj renie Pakhi légalement ; Anu accepte le mariage de sa fille et d’Adhik

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi se marie avec Adhik contre la volonté de sa famille. Vanraj est incapable de croire la vérité. Anupamaa essaie d’emmener Pakhi dans sa chambre, mais elle est choquée de la voir mariée. Pakhi s’excuse devant Vanraj et demande pardon. Vanraj l’ignore et jette toutes ses affaires hors de la maison. Il dit à Pakhi de quitter la maison pour toujours.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Pakhi comprend son erreur et demande à Adhik s’ils sont coupables. Pakhi s’inquiète de savoir où ils iront. D’un autre côté, Anuj et Anupamaa acceptent de ramener Pakhi à la maison.

Regarder la promo Anupamaa –

Anupamaa décidera de se concentrer sur ses études, mais Baa et Vanraj ne le lui permettront pas. Ils créeront plus de problèmes pour Anupamaa. Anuj emmènera Anu à l’université et les deux deviendront romantiques. Pendant ce temps, Vanraj est bouleversé en se souvenant de sa chère fille Pakhi. Il a décidé de la renier légalement. Mais, Anupamaa prend une décision majeure et envisage d’accepter le mariage de Pakhi et Adhik. Cela laissera Vanraj bouleversé.