Anupamaa CHOQUANT les rebondissements à venir : Pakhi simule une grossesse ; fait des plans tordus pour entrer dans la maison de Kapadia

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu et Anuj promettent de lutter contre le mal, tandis que toute la famille va contre eux. Anu encourage Dimple et la motive à lutter contre le mal. Anu est occupée avec Dimpy qui identifie ses agresseurs. Dimpy bat les hommes de main en prison et montre sa force en tant que femme. En un rien de temps, les crétins obtiendront une caution anticipée et sortiront librement de la prison. D’un autre côté, Anupamaa et Dimpy errent sur la route sans aucune sécurité car ils pensent que les hommes de main sont à l’intérieur de la prison. Anuj apprendra que les hommes de main ont été libérés et se précipitera pour sauver Anupamaa et Dimpy.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Pakhi franchit toutes les lignes et tente de rendre la vie d’Adhik difficile. Elle est incapable de s’adapter et fait de son mieux pour vivre la même vie luxueuse. Pakhi n’est pas en mesure de vivre avec un budget et fera bientôt des plans pour entrer dans la maison Kapadia. Elle simulera son drame de grossesse et tentera d’entrer dans la maison. Toute la famille Shah rayonnera de joie et viendra la soutenir. Les trucs bon marché de Pakhi auront une vie luxueuse pour elle-même. Anupamaa et Vanraj rayonneront de joie après que Pakhi aura annoncé la bonne nouvelle.

Pendant ce temps, Pakhi et Baa empêcheront Anupamaa et Dimpy d’entrer dans la maison. Anu est frustré par le comportement de Pakhi et part avec Dimpy. D’autre part, les agresseurs essaieront de menacer la famille Kapadia et de les avertir de ne pas soutenir Dimpy. Les agresseurs verront Choti Anu jouer à l’extérieur de la maison et souriront en la voyant. Dimpy a peur car elle ne veut pas qu’Anupamaa et sa famille aient des ennuis. Que va-t-il se passer ensuite?