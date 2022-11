Anupamaa CHOQUANT les rebondissements à venir : Pakhi décide de se débarrasser d’Adhik ; prévoit de s’installer avec un vieil homme pour une vie somptueuse

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi se fatigue et est incapable de vivre une vie de classe moyenne. Anupamaa expulse Pakhi de la maison Kapadia. Même Vanraj refuse de ramener Pakhi à la maison et dit qu’elle doit accepter son erreur. Adhik fait de son mieux pour convaincre Pakhi, mais ses efforts sont vains. Anupamaa jette également Barkha et Ankush hors de la maison Kapadia.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Pakhi se met en colère alors qu’elle tombe amoureuse d’Adhik et commence à faire des crises de colère. Adhik lui rappelle qu’elle n’est ni Kapadia ni Shah maintenant car elle est Mehta. Pakhi décide de se débarrasser d’Adhik et décide de s’installer avec un vieil homme pour une vie somptueuse. D’un autre côté, Adhik gagne le cœur d’Anupamaa et d’Anuj avec ses bonnes actions. Anupamaa croit que Pakhi change et accepte d’être bien avec lui. Pakhi apprend le voyage d’Anupamaa et devient furieux.

Regarder la promo Anupamaa –

Pendant ce temps, Vanraj commence à penser à sa fille Pakhi et essaie de l’appeler. Il s’inquiète et sent qu’Anupamaa a été dur avec Pakhi. D’un autre côté, Pakhi n’est pas prête à apprendre de son erreur et envisage de se venger d’Anupamaa. Que va-t-il se passer ensuite?