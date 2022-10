Anupamaa CHOQUANT les rebondissements à venir : Kinjal va reconsidérer sa décision de divorcer avec Toshu ; Pakhi-Adik se fait prendre dans une chambre d’hôtel

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Toshu kidnappe sa fille Pari et s’échappe. Anupamaa est choquée de voir le berceau vide dans lequel elle trouve une note. Anupamaa trouve enfin Toshu avec Pari. Il n’est pas prêt à lâcher Pari et continue de s’enfuir. D’autre part, Vanraj et Samar aident Anupamaa à sauver Pari. Kavya informe la famille Shah que Pari et Toshu ont été retrouvés. Vanraj rentre à la maison et Anu demande à Toshu de s’excuser auprès de Kinjal. Kinjal a décidé d’appeler la police sur Toshu.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Toshu regrette son erreur d’avoir kidnappé Pari. Il s’excuse abondamment devant Kinjal et supplie sa famille pour une seconde chance. Toshu tombe sur la jambe d’Anupamaa et demande pardon. Il dit à Kavya de le gifler et oblige également Baa à le gifler. Toute la famille Shah est choquée de voir le comportement de Toshu. Anu a honte de son fils Toshu et n’aime pas regarder son visage.

Vanraj se met en colère contre Toshu et se sent dégoûté de lui. Toshu menace Kinjal qu’il abandonnera sa vie si elle ne lui donne pas une autre chance. Le cœur de Kinjal fond et elle décide de reconsidérer sa décision de divorce. Pendant ce temps, Pakhi et Adik entrent dans l’hôtel et réservent une chambre. Les deux se font prendre en flagrant délit par Anupamaa. Anu a le cœur brisé en voyant Pakhi dans une pièce avec Adik. Pakhi dit à Anupamaa qu’elle peut prendre sa propre décision. Baa se moque d’Anupamaa à propos de sa fille Pakhi. Que va-t-il se passer ensuite? Anupamaa et Kinjal pardonneront-ils Toshu ?