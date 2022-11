Anupamaa CHOQUANT les rebondissements à venir : Barkha identifie Pakhi comme un chercheur d’or ; Adhik regrette sa décision de mariage

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Vanraj jette Pakhi hors de la maison après s’être mariée avec Adhik contre la volonté de sa famille. Il n’est pas prêt à pardonner à Pakhi, bien qu’elle le supplie continuellement. Anupamaa décide d’accepter Pakhi et Adhik.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Vanraj n’est d’accord avec personne et dit que Pakhi a fait ce qu’elle voulait et maintenant il fera ce qu’il veut. Anuj conseille à Anupamaa d’adopter Pakhi et Vanraj lui dit de devenir le père de ses enfants. Bapuji croise les mains devant Anuj et lui dit de prendre la responsabilité de Pakhi.

Anuj et Anupamaa emmènent Pakhi et Adhik au manoir Kapadia. Anu atteint la maison de sa belle-famille et Anuj dit que maintenant il prendra la responsabilité de Pakhi.

Regarder la promo Anupamaa –

Le mariage de Pakhi et Adhik crée le chaos dans la famille Shah. Barkha s’emporte en voyant Pakhi et Adhik mariés. Elle jette les affaires de Pakhi hors de la maison. Barkha n’est pas prête à accepter le mariage de Pakhi et Adhik car elle estime que les deux n’ont pas de match. Elle leur crie dessus et rappelle également à Adhik qu’il n’était personne et qu’elle lui a donné un statut. Barkha lui a rappelé tous les sacrifices qu’elle a faits pour lui. Adhik se souvient bientôt de son erreur et estime que sa décision d’épouser Pakhi était une erreur. Pakhi est choquée en écoutant Adhik et pleure son cœur. Que va-t-il se passer ensuite?