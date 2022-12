Anupamaa CHOQUANT gros rebondissement : Après avoir rendu justice à Dimpy ; Anu a proposé d’entrer en politique

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Anu réussit à punir Manan et ses amis pour avoir mal agi avec Dimpy. Anu fait arrêter Manan et Vijayendra et tout le monde commence à la louer. Les dames Loca apprécient les actes de combat d’Anu et élèvent également la voix contre l’exploitation des femmes. Anu est submergé par tout l’amour et Anuj se sent fier de sa femme. Anuj prépare du pain à l’ail pour Choti Anu. Dimpy et Ankush se livrent à une jolie bagarre après qu’Anuj ait ruiné le pain. Anu essaie de réparer et partage un moment romantique avec Anuj. Anuj se rapproche d’elle et d’autre part, Dimpy va au tribunal pour déposer une demande de divorce contre son mari. Dimpy va à l’académie de danse et Samar lui enseigne la danse. Leela les voit ensemble et perd son calme. Elle dit à Anu d’éloigner Samar de Dimpy.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anu reçoit une offre pour rejoindre la politique après avoir fait gagner Dimpy contre les méchants. Vanraj se tait et ne sait pas de quoi parler. Il prépare bientôt un plan directeur pour la prochaine piste. La piste connaîtra bientôt un petit saut et Anuj-Anu décidera d’adopter Dimpy.

Bientôt, Pakhi commencera à traiter les membres de sa famille comme sa servante et continuera à les commander pour tout. Kavya pointera du doigt Pakhi. Tout le monde dit à Pakhi de rentrer chez elle car elle est mariée. Pakhi trouble la famille Shah et dit qu’elle ne restera pas avec Adhik. Elle annonce qu’elle veut se séparer légalement d’Adhik car elle ne veut pas rester avec lui car elle ne peut pas mener une vie de classe moyenne. Que va-t-il se passer ensuite?