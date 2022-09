Anupamaa CHOQUANT à venir: Anu envoie Paritosh au centre de réadaptation; le rôle négatif de ce dernier surprend les fans [View Reactions]

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Vanraj jette Paritosh hors de la maison. D’autre part, Kinjal se rend avec Anupamaa chez Kapadia. Baa pleure après avoir appris que Kinjal a refusé de venir chez le Shah. Anuj se prépare à aller au bureau avec Ankush. Anu reçoit l’appel de Samar et il l’informe que Toshu a disparu. Il la laisse même inquiète après avoir dit qu’il parlait de suicide. Kinjal surprend la conversation et panique. Anu tient Kinjal et lui assure qu’elle trouvera Toshu. D’un autre côté, Anuj reproche à Ankush de ne pas avoir commencé à travailler sur le projet. Anu atteint la maison de Shah et essaie de réconforter Baa. Barkha essaie de manipuler Kinjal et fait de son mieux pour la faire sympathiser avec Toshu.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Toshu vient à Kinjal chez Kapadia et la supplie de le rencontrer. Anuj ne permet pas à Toshu de rencontrer Kinjal ou le bébé. Il apprend que Toshu est ivre. Toshu prend le couteau et menace de se couper les doigts. Anu dit à Toshu d’aller de l’avant et de se faire du mal. Toshu prévoit d’arracher Choti Anu à Anupamaa et décide de ruiner son bonheur.

Anu apprend que Toshu franchira toutes les limites pour obtenir la garde de sa fille et craint la même chose. Elle déposera une plainte contre Toshu pour intrusion dans la maison de Kapadia et prise d’Arya. Les flics emmèneront Toshu au centre de réhabilitation et il sera soigné pour être forcé de sortir en buvant.

Les fans sont ravis de voir le côté négatif d’Aashish Mehrotra, alias Toshu, et ont inondé Twitter de nombreux messages. Un utilisateur a commenté en disant: ‘Ce Toshu .. ??

J’aime beaucoup les personnages gris…

Bas yeh Aise Salut Grey Rahe ..

Acche Pita Ki Tarha Ww Naa kiya Jaaye ‘, tandis qu’un autre a commenté en disant: ‘ DARD HUA NA ??

Cela m’a donné des frissons

Un fils, ton premier-né te traite comme ça, c’est déchirant

#Anupamaa n’a jamais été aimé par toshu,

mais c’est une véritable guerre entre une mère mûre et un fils psychotique

J’ai hâte de les voir jouer

Ashish cloue des scènes aussi intenses.

Jetez un œil à la réaction des fans sur le rôle négatif de Toshu –

DARD HUA NA ?? Cela m’a donné des frissons Un fils, ton premier-né te traite comme ça, c’est déchirant #Anupamaa n’a jamais été aimé par toshu, mais c’est une véritable guerre entre une mère mûre et un fils psychotique J’ai hâte de les voir jouer Ashish cloue des scènes aussi intenses pic.twitter.com/scHGbDwMhR Khadija (@KhadzRangwala) 26 septembre 2022

Kal hi Toshu a écrit qui change de couleur… ?? Ashish cloue vraiment ce rôle négatif… en fait, je me sens V dans un rôle négatif ou quel que soit le rôle qui m’irrite… Mais ASHISH AS PARITOSH… ??? MAGNIFIQUE #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn https://t.co/ZsMHQQWIoe Trempettes (@ MaAn_dg19) 26 septembre 2022

Je veux toujours qu’Ashish joue un rôle positif, mais en voyant ce côté, ce sourire mauvais et effrayant ? de lui je l’aime dans il l’a cloué dans un rôle négatif aussi ?? #toshu #Anupamaa #MaAn #AnujKapadia #Ashishmehrotra pic.twitter.com/PS7feVxvQ7 ?????? ?? (@ Jyotigupta63238) 26 septembre 2022