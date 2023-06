Anupamaa : Chhavi Pandey alias Maya va QUITTER l’émission de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna ? Voici ce que nous savons

Anupamaa est devenu un nom familier. Les fans sont amoureux du personnage d’Anu joué par Rupali Ganguly. Il serait prudent de dire que le personnage est devenu aussi populaire que Tulsi Virani de Kyuni Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. L’émission produite par Rajan Shahi domine actuellement le palmarès TRP, car les fans adorent tous les rebondissements et les drames qui se déroulent dans l’émission télévisée Anupamaa. Le dernier morceau de l’émission en tant qu’Anupamaa était tout excité de déménager en Amérique pendant trois ans pour s’occuper de Gurukul de Malti Devi. Elle laisse tout le monde derrière elle pour se concentrer sur sa carrière. Maya jouée par Chhavi Pandey s’est avérée être la méchante de la vie conjugale d’Anuj Kapadia et d’Anupamaa. Ils sont maintenant séparés et Anuj s’occupe de Maya qui souffre de problèmes mentaux. Mais le scoop chaud est que Chhavi Pandey quitte la série. Est-elle?

Selon un dernier message publié par Gossips TV, Chhavi Pandey va quitter la série alors que son morceau de Maya va se terminer. Divers rapports suggèrent qu’Anuj Kapadia enverra finalement Maya dans un asile psychiatrique. Elle va élaborer un plan diabolique pour freiner le bonheur d’Anupamaa et cela forcera Anuj à prendre la décision. Alors, est-ce ainsi que le morceau de Maya se terminera à Anupamaa ? Eh bien, pour le moment, ce ne sont que des spéculations et seuls les prochains épisodes révéleront le rebondissement majeur. Ni les créateurs ni Chhavi Pandey n’ont encore confirmé sa sortie de la série. Attendons et regardons !

Alors que les rebondissements majeurs attendent, actuellement, Shahs et Kapadias prévoient de dire au revoir à Anupamaa avant qu’elle ne se lance dans son nouveau voyage en Amérique. Baa a également changé et prépare les plats préférés d’Anupamaa pour rendre sa fête d’adieu spéciale. Anuj et Pakhi prévoient également une grande surprise pour Anupamaa dans le manoir Kapadia. Maya est furieuse et comment sur tout. Elle a des crises d’angoisse et a peur qu’Anu lui arrache Anuj.

Découvrez la vidéo Anupamaa ci-dessous:

Anupamaa pourra-t-elle commencer sa nouvelle vie à Anupmaa ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.