Anupamaa Blunder: L’émission de Rupali Ganguly passe sous le radar des trolls en raison de la GROSSE gaffe du fabricant [VIEW TWEETS]

Spectacle de Rajan Shahi Anupama compte parmi les plus connus. Mettant en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres – l’émission domine les charts TRP et comment. Pendant plusieurs semaines consécutives, le spectacle a été à la première place. Sur les réseaux sociaux aussi, Anupamaa fait l’objet de nombreuses discussions. De la romance d’Anu et Anuj Kapadia au mariage soudain de Pakhi et Adhik, les fans d’Anupamaa sont très actifs sur Twitter. Eh bien, toutes les erreurs sont également remarquées. Récemment, des trolls ont attaqué la série pour une erreur.

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, la vedette de Sudhanshu Pandey Anupamaa se fait troller

Dans une scène, il a été montré que Brakha fait signer à Pakhi une facture d’une valeur de Rs 64 lakh. C’est pour des bijoux. Cependant, Adhik arrive bientôt, crie après Pakhi, froisse le billet et le jette par terre. Anupamaa est témoin de cet épisode. Elle ramasse ensuite le billet froissé et l’alto, le montant indique Rs 60 lakh. Comment le montant a-t-il changé ? C’est ce que les internautes se grattent la tête.

Maintenant, vous savez si vous froissez un billet et le jetez, vous obtenez un disque de 25 % qui enlève 4 lakhs de votre montant final ? On dirait aussi que Pakhi a une crise d’identité.@ketswalawalkar kal toh bohot attn au détail de rahe hai photoshopping ce cadre qui est tombé. Aaj kya hua ?#Anupamaa pic.twitter.com/gUzyeMLmmr TF d ? (@Sue_Centric) 14 novembre 2022

Jaadu… Jaadu… Jaadu… Jaadu DKP ka jaadu… bill crumble hone se pehle n baad mein Montant, total n Sign sb change ho gaye. Jusqu’à #Anupamaa ko dekhte salut discount apne aap prakat ho gaya Jai ho DKP ki.@Miz_Jain Isme…tere liye kuch khaas hai…bhujho toh jaane. pic.twitter.com/Y9v6tbA2WV Ruchi (@ruchi0305) 14 novembre 2022

Détails les gars ? …. d’abord c’était 6400000 puis après qu’il ait été froissé, il manque 4 lacs …. comment diable .. ?? et d’abord Pakhi Shah puis Pakhi Mehta… waah ? aur upar se dukan bhi dekho kiska hai ?? Adhik très mauvais ne s’effondre plus jamais…? #anupamaa pic.twitter.com/OvFOPleBbs Debz….#MaAn ? ? (@DebzMaAn) 14 novembre 2022

Beaucoup se demandent pourquoi Pakhi doit signer la facture car cela aurait dû être Anuj Kapadia ou Anupamaa car ce seront eux qui la paieront.

Qu'est ce que vous avez à dire sur cela? Est-ce le même projet de loi ou s'agit-il d'un acte criminel? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.