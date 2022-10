Anupamaa, Bigg Boss 16, Naagin 6 et plus – Top 10 des émissions de télévision qui dominent les cœurs en ce moment

Deepika Padukone a été l’une des premières actrices principales de Bollywood à parler ouvertement de la dépression et cela en a choqué beaucoup. Mais elle était Laude pour son courage car parler de santé mentale est encore tabou en Inde en particulier. Et maintenant, Deepika parle de faire face aux allégations de mensonge au sujet de sa dépression. Deepika Padukone a rejoint la duchesse de Sussex, Meghan Markle sur son podcast Archétypes pour discuter de santé mentale et d’activisme. Lors de la Journée mondiale de la santé mentale, Deepika a encore une fois expliqué comment elle gérait la santé mentale et que si sa mère n’avait pas reconnu son problème, elle ne serait pas là où elle se trouve aujourd’hui. L’actrice est dans un état heureux et a surmonté la dépression grâce à sa mère.

Dans son interaction avec Meghan Markle, Deepika Padukone a déclaré que le pénis avait finalement reconnu la santé mentale après en avoir parlé ouvertement. Et plus tard, elle a dit que les gens avaient l’impression qu’elle ne parlait de sa dépression que pour promouvoir son film ou qu’elle était même payée par une société pharmaceutique pour parler de sa dépression. L’actrice de Pathaan a ajouté : Et il y avait des articles. Ils pensaient que j’étais payé par une société pharmaceutique et vous savez que je vais maintenant commencer à faire de la publicité pour une sorte de médicament.”

Deepika fait actuellement partie d’une ONG Live Love Laugh qui aide les gens à lutter contre la dépression, elle est étroitement associée à cela et souhaite qu’un jour tout le monde traite des problèmes mentaux comme n’importe quel autre problème un jour et nous espérons aussi que cela se produira bientôt. Sur le plan professionnel, Deepika attend la sortie de Pathaan avec Shah Rukh, elle sera également vue ensuite dans Project K face à Prabhas et Fighter avec Hrithik Roshan. L’actrice se débrouille exceptionnellement bien dans sa vie professionnelle.