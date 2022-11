Anupamaa BIG Twist: Rupali Ganguly gifle et jette Pakhi-Adhik hors de la maison Kapadia pour CETTE raison choquante

Anupamaa jettera sa fille Pakhi hors de la maison au milieu de la nuit le jour de son sangeet après avoir appris un acte choquant qu’elle a commis contre la famille Kapadia. Pakhi, qui est le membre de la famille le plus détesté parmi les fans, a laissé les téléspectateurs irrités par son arrogance et son attitude jour après jour. Pakhi demande un mariage somptueux à son copain Anuj Kapadia et il ne peut pas la refuser car elle est la fille d’Anupamaa et elle en profite pleinement. Alors qu’Anupamaa rappelle à Pakhi qu’elle s’est enfuie avec Adhik Mehta et s’est mariée, elle ne mérite donc aucune demande et devrait être heureuse de ce qu’elle obtient.

Cependant, Pakhi est Pakhi et est catégorique et semble qu’Anuj soit également convaincu alors qu’il organise une somptueuse soirée sangeet au manoir de Kapadia, mais dans la tournure choquante à venir, vous verrez Pakhi se faire gifler par Anupamaa devant toute la famille Shah et Kapadia. Vanraj interroge même Anupamaa sur ce qui ne va pas mais elle l’arrête et dit à Pakhi qu’elle n’a jamais respecté aucune relation dans sa vie et qu’elle goûtera donc à ses médicaments et nous voyons Adhik et Pakhi quitter la maison au milieu de la nuit.

Regardez la vidéo d’Anupamaa giflant Pakhi lors de sa soirée sangeet

Pensez-vous qu’Anupamaa a encore raison cette fois-ci ? Rupali Ganguly elle-même a partagé cette tournure à venir et a posé cette question à ses fans et ils ont accepté et ont dit que Pakhi aurait reçu la gifle bien avant et qu’elle avait absolument raison de le faire. De toute évidence, cette tournure à venir dans le spectacle a laissé les amoureux d’Anupamaa montrer agité et comment.